Ворог накопичує бойову техніку на Запоріжжі

Українські військові припускають, що росіяни готуються до активізації бойових дій на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Це може свідчити про те, що ворог готується до активних дій. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

«Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника», – йдеться у дописі.

Також зазначається, що в населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки. Крім того, за даними Сил оборони, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе. Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у Запорізькій області окупанти масово продовжують складати зброю та відмовляються воювати проти України. За даними розвідки, випадок дезертирства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка. Там 60 військовослужбовців російської армії добровільно відмовилися воювати.

Як відомо, триває 116-а доба протистояння українського народу російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.