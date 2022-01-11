У Росії на арену виходять сили, які не хочуть чекати, поки Путін вирішить свою долю

У Москві з'явився новий агресивний тандем

Мовою оригіналу

Два главных ключевых министерства России испытывают известное напряжение, связанные с перспективами своих вечных начальников – это МИД России во главе с Лавровым и МО России с Шойгу. Никто не спорит, и тот и другой лучшие друзья президента России Путина, и могут быть спокойны пока Путин у власти. Но после трагической гибели министра МЧС России, личного друга президента Путина, его бывшего верного охранника, с которым он связывал большие политические надежды генерала Зиничева, в Москве, вокруг двух ключевых фигур и министерств российской власти – МИД и МО России, что то происходит.

Видимо, совсем не случайно, опытный министр иностранных дел России Лавров увильнул от презентации провокационного кремлевского ультиматума американцам от 17 декабря 2021 года, прекрасно понимая его внешнеполитическую бесперспективность и внутриполитическую опасность. На переговоры с американцами поехал апологет ультиматума, заместитель главы МИД России малоизвестный дипломат Рябков, который надеется в случае успеха, наконец-то заменить старого и усталого Лаврова. Но как и Путин, Лавров хочет самостоятельно принять решение о своем преемнике, а не под давлением политических интриг.

Пока переговорный процесс в Женеве плохо поддается высокомерному и неопытному Рябкову, которому явно нравится публичная роль «разрушителя» международных отношений в Европе, которые так трудно складывались последние 50 лет. И вероятно, объективно, Лавров мало заинтересован в «успехе» Рябцева на переговорах с американцами и новой, деструктивной роли российской дипломатии.

В это же время, на другом конце света, в Центральной Азии, другой малоизвестный персонаж российской политики вдруг становится в центре внимания всей Евразии. Все обсуждают оглушительный геополитический успех «победителя» Крыма, Донбасса, Сирии и Чечни генерала Сердюкова в Казахстане. Стремительная интервенция России (ОДКБ) в Казахстан, прежде всего дело рук генерала Сердюкова, которому не терпится показать свои способности и боевой опыт. Блистательный и вальяжный министр обороны России Шойгу тут же меркнет в глазах российской официальной пропаганды на фоне военно-политических успехов бравого генерала Сердюкова. Вот она: «сильная рука» России восторженно намекает российская пропаганда.

Навряд ли это сильно нравится министру обороны Шойгу, который тратит огромные усилия для укрепления своего рейтинга в массовом сознании россиян. Получается, объективно, что дальнейший рост популярности генерала Сердюкова в России, его «успехи» в Казахстане не выгодны ни министру обороны Шойгу, который остается в тени бравого генерала, ни запутавшемуся казахскому президенту Токаеву, который уже боится российских десантников генерала Сердюкова больше, чем испарившихся «20 тыс. местных и чужих террористов».

Иными словами, в процессе затянувшего транзита власти в России на политическую арену выходят агрессивные и консервативные политические силы, которые не хотят ждать пока Путин самостоятельно решит свою судьбу и судьбу России. Они подталкивают Путина к принятию решения. Вероятно, эта охранительно-агрессивная тенденция в российской внутренней и внешней политике будет набирать силу. Поэтому в Москве и появился новый тандем, агрессивно настроенного дипломата Рябков с его ультиматумами и известного в консервативной среде российского общества генерала Сердюкова. Оба они, вероятно, смогут сделать то, что никак не решился или не смог сделать Путин – превратить Россию в «осажденную крепость» и попытаться воссоздать к 2024 году «СССР-2» (Россия, Казахстан, Беларусь и ДНР(оккупированная часть Донбасса Украины).

Сейчас, в случае их разрушительных «успехов» в Казахстане и Женеве, вокруг Сердюкова и Рябкова осторожно начнет формироваться ядро сторонников бескомпромиссно-консервативного «нового пути России с новой элитой».

Но надо ли все это Путину и куда это путь (Перестройка-2) приведет Россию?

Джерело: блог Віктора Небоженка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.