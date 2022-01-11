Нове вторгнення Росії в Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак
Глава Офісу президента впевнений, що 90% українців будуть захищати країну в разі вторгнення Росії
За словами Єрмака, продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів
Глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що можливе вторгнення Росії до України стане вироком для НАТО, а також найбільшою поразкою для західних партнерів. Про це він заявив в інтерв'ю британському «Channel 4».
За словами Єрмака, позиція Києва полягає в тому, що обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України, а продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів.
«По-перше, я абсолютно впевнений, що більше 90% нашого населення залишаться і будуть захищати країну (у разі вторгнення Росії, – ред.). Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни повинні будуть пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад все-таки стався», – зазначив Єрмак.
До слова, сьогодні Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП.
Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.
До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.
Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».
Водночас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.
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