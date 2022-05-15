  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус
    Думки вголос

    Путін боїться ядерного конфлікту

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін вірить, що влада продовжує життя правителям - Путін боїться ядерного конфлікту
    Путін вірить, що влада продовжує життя правителям

    Всі групи в оточенні Путіна не хочуть гинути в ядерній війні

    Мовою оригіналу

    Говорят, что Путин, если будет катастрофически проигрывать войну с Украиной, то он, как «загнанная крыса», может решиться на самое страшное преступление и абсурдное действие – применить тактическое ядерное оружие против Украины или стран Восточной Европы.

    Во-первых, Путин не только вечный лидер «путинской России», но и обычный 73(69)-летний старик со своим болячками и болезнями, который яростно цепляется за власть, и не собирается умирать раньше времени, ни на один час или день .

    Хорошо видно, что Путин цепляется за свою жизнь, которая уходит от него быстрее, чем его могущественная власть над россиянами. При всей своей ненависти к Украине, как старческом маразме, Путин верит, что власть продлевает жизнь правителям.

    Но Путин, как человек, который панически боится микробов, вирусов, ковида или банального отравления, тем более, боится ядерного конфликта.

    Во-вторых, Путин чрезвычайно богат (триллион), так зачем ему, в ходе «ядерной дуэли» со всем миром, все это терять.

    В-третьих, Путин уже начинает догадываться, что не он управляет миром, и Россией, а им манипулируют, те кто вокруг него прикидываются его соратниками, друзьями или слепыми исполнителями его воли. После нападения России на Украину и мощных международных санкций в процесс принятия решений вокруг Путина втягиваются все новые группы элиты — это, собственно, близкие соратники Путина типа Патрушева, российские олигархи, пострадавшие от санкций, чекисты, генералитет армии. А после провала блицкрига войны в Украине, Путин уже реально не лидер России и не арбитр элиты, а исполнитель чужой воли, которая постоянно меняется в Кремле в зависимости от того, кто в данный момент влияет на Путина. Вот почему стратегические цели Кремля и направление военного удара российских войск постоянно меняются – от тотального уничтожения Украины как независимого европейского государства до захвата Донбасса и Херсона и Одессы. Единственное, что остается в «распоряжении» Путина – это его требование победы над Украиной «любой ценой».

    В-четвертых, в любом случае, все группы окружения Путина от «ястребов» до «голубей», которые влияют на решения Путина, не хотят погибать в ядерной войне и не допустят Путина до «ядерной кнопки», ибо он все равно уходит, а они остаются. Поэтому они не позволят Путину утащить их в прошлое вместе с собой.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін боїться ядерного конфлікту