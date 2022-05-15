Путін боїться ядерного конфлікту

Всі групи в оточенні Путіна не хочуть гинути в ядерній війні

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Говорят, что Путин, если будет катастрофически проигрывать войну с Украиной, то он, как «загнанная крыса», может решиться на самое страшное преступление и абсурдное действие – применить тактическое ядерное оружие против Украины или стран Восточной Европы.

Во-первых, Путин не только вечный лидер «путинской России», но и обычный 73(69)-летний старик со своим болячками и болезнями, который яростно цепляется за власть, и не собирается умирать раньше времени, ни на один час или день .

Хорошо видно, что Путин цепляется за свою жизнь, которая уходит от него быстрее, чем его могущественная власть над россиянами. При всей своей ненависти к Украине, как старческом маразме, Путин верит, что власть продлевает жизнь правителям.

Но Путин, как человек, который панически боится микробов, вирусов, ковида или банального отравления, тем более, боится ядерного конфликта.

Во-вторых, Путин чрезвычайно богат (триллион), так зачем ему, в ходе «ядерной дуэли» со всем миром, все это терять.

В-третьих, Путин уже начинает догадываться, что не он управляет миром, и Россией, а им манипулируют, те кто вокруг него прикидываются его соратниками, друзьями или слепыми исполнителями его воли. После нападения России на Украину и мощных международных санкций в процесс принятия решений вокруг Путина втягиваются все новые группы элиты — это, собственно, близкие соратники Путина типа Патрушева, российские олигархи, пострадавшие от санкций, чекисты, генералитет армии. А после провала блицкрига войны в Украине, Путин уже реально не лидер России и не арбитр элиты, а исполнитель чужой воли, которая постоянно меняется в Кремле в зависимости от того, кто в данный момент влияет на Путина. Вот почему стратегические цели Кремля и направление военного удара российских войск постоянно меняются – от тотального уничтожения Украины как независимого европейского государства до захвата Донбасса и Херсона и Одессы. Единственное, что остается в «распоряжении» Путина – это его требование победы над Украиной «любой ценой».

В-четвертых, в любом случае, все группы окружения Путина от «ястребов» до «голубей», которые влияют на решения Путина, не хотят погибать в ядерной войне и не допустят Путина до «ядерной кнопки», ибо он все равно уходит, а они остаются. Поэтому они не позволят Путину утащить их в прошлое вместе с собой.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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