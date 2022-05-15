Американський генерал: Росія розглядає можливість капітуляції
Бен Ходжес відповів слова російського посла в США, який виключив можливість капітуляції в Україні
Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України. Відповідний висновок можна зробити із заяв російського дипломата про те, що капітуляції Москви не буде. Про це повідомив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.
Бен Ходжес відповів на твіт колишнього російського депутата Іллі Пономаренко про те, що російський посол в США виключив можливість капітуляції в Україні.
«Це означає, що вони насправді визнають, що є така реальна можливість», – зазначив Ходжес.
Як повідомлялося раніше, генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк назвав два потенційних сценарії розвитку війни між Україною і Росією.