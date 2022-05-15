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    Американський генерал: Росія розглядає можливість капітуляції

    Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що&nbsp;Росія розглядає можливість капітуляції - Американський генерал: Росія розглядає можливість капітуляції
    Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Росія розглядає можливість капітуляції
    Фото: Delfi.lt

    Бен Ходжес відповів слова російського посла в США, який виключив можливість капітуляції в Україні

    Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України. Відповідний висновок можна зробити із заяв російського дипломата про те, що капітуляції Москви не буде. Про це повідомив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

    Бен Ходжес відповів на твіт колишнього російського депутата Іллі Пономаренко про те, що російський посол в США виключив можливість капітуляції в Україні.

    «Це означає, що вони насправді визнають, що є така реальна можливість», – зазначив Ходжес.

    Довідка:
    Фредерік Бенджамін Ходжес народився в 1958 році в Квінсі, штат Флорида. Він навчався у Військовій академії Вест-Пойнт і став тризірковим генералом армії США в Європі у 2014 році. Сьогодні Ходжес є членом Вашингтонського аналітичного центру з аналізу європейської політики.

    Як повідомлялося раніше, генерал армії США у відставці, колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк назвав два потенційних сценарії розвитку війни між Україною і Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Американський генерал: Росія розглядає можливість капітуляції