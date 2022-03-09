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    Думки вголос

    Путінське «обнулення» політичної системи перетворилося на повне «обнулення» економіки Росії

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам - Путінське «обнулення» політичної системи перетворилося на повне «обнулення» економіки Росії
    Банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам

    Росія – назад у минуле

    Мовою оригіналу

    В конечном итоге, Путинское сумбурное «обнуление» политической системы России превратилась в полное «обнуление» экономики и политики самой России.

    Из-за чудовищного преступления – вероломного нападения на Украину, Путин отбросил Россию на 30 лет назад и лишил ее любых шансов стать мировой державой.

    И кому-то другому, но не Путину придется подписывать соглашение о перемирии с Украиной, которая, дорогой ценой, отстаивает свою независимость, достоинство и свободу граждан.

    А России, как всегда в истории, проклиная своего многолетнего «лидера России» Путина, придется все начинать сначала.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Росія економіка Путін путінський режим
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    Путінське «обнулення» політичної системи перетворилося на повне «обнулення» економіки Росії