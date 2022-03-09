Путінське «обнулення» політичної системи перетворилося на повне «обнулення» економіки Росії

Росія – назад у минуле

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В конечном итоге, Путинское сумбурное «обнуление» политической системы России превратилась в полное «обнуление» экономики и политики самой России.

Из-за чудовищного преступления – вероломного нападения на Украину, Путин отбросил Россию на 30 лет назад и лишил ее любых шансов стать мировой державой.

И кому-то другому, но не Путину придется подписывать соглашение о перемирии с Украиной, которая, дорогой ценой, отстаивает свою независимость, достоинство и свободу граждан.

А России, как всегда в истории, проклиная своего многолетнего «лидера России» Путина, придется все начинать сначала.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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