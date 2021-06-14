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    Думки вголос

    Григорій Чапкіс був невиправним оптимістом, з нього дійсно хотілося брати приклад

    Григорій Чапкіс був невиправним оптимістом, з нього дійсно хотілося брати приклад

    Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху»

    Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю.

    І завжди пам’ятатиму його «Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я».

    Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям.

    Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам.

    Назавжди в наших серцях.

    Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Почав танцювати в десять років.
    Виступав у ансамблі танцю під керуванням Павла Вірського. Згодом відкрив власну школу танців, був членом журі танцювальних шоу.
    Автор книжки «Любов і танець – секрети довголіття».

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: смерть культура Володимир Зеленський
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    Григорій Чапкіс був невиправним оптимістом, з нього дійсно хотілося брати приклад