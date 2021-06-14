Григорій Чапкіс був невиправним оптимістом, з нього дійсно хотілося брати приклад

Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху»

Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю.

І завжди пам’ятатиму його «Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я».

Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям.

Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам.

Назавжди в наших серцях.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Почав танцювати в десять років.

Виступав у ансамблі танцю під керуванням Павла Вірського. Згодом відкрив власну школу танців, був членом журі танцювальних шоу.

Автор книжки «Любов і танець – секрети довголіття».

Джерело: блог Володимира Зеленського

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