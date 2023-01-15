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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Важливі ознаки поразки Росії

glavcom.ua
Фаворит Путіна Пригожин вдало дефрагментує російську армію на фронті

Для України у боротьбі з Росією кращим є криміналізація путінського режиму, ніж його зміцнення

Численні солодкі розмови та обговорення про те, як відбудеться дефрагментація Росії, як розвалиться Росія в умовах, коли ми ще не звільнили окуповані території України, дуже наївні чи безглуздо.

Нехай моделі та способи розвалу Росії обговорюють майбутні геополітичні бенефіціари та користувачі цього загадкового та страшного процесу деконструкції та розпаду країни-агресора. З нашого боку, обговорення загибелі Росії є симетрією обговорення Кремлем розвалу та загибелі України. Не можна наслідувати ворога, якщо ми впевнені у своїй перемозі.

А ось перспективи та способи обвалення режиму особистої влади Путіна та поразка російської армії для нас дуже важливі. Тим більше, деякі важливі ознаки цих процесів вже відбуваються в Росії.

Так фаворит Путіна, рецидивіст, власник приватної армії найманців і зеків Пригожин вдало дефрагментує російську армію на фронті й одночасно сильно дискредитує путінський режим.

Для України у боротьбі з Росією краще криміналізація путінського режиму, ніж його зміцнення під час війни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ПВК Вагнера росія війна путінський режим

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