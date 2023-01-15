Важливі ознаки поразки Росії

Для України у боротьбі з Росією кращим є криміналізація путінського режиму, ніж його зміцнення

Численні солодкі розмови та обговорення про те, як відбудеться дефрагментація Росії, як розвалиться Росія в умовах, коли ми ще не звільнили окуповані території України, дуже наївні чи безглуздо.

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Нехай моделі та способи розвалу Росії обговорюють майбутні геополітичні бенефіціари та користувачі цього загадкового та страшного процесу деконструкції та розпаду країни-агресора. З нашого боку, обговорення загибелі Росії є симетрією обговорення Кремлем розвалу та загибелі України. Не можна наслідувати ворога, якщо ми впевнені у своїй перемозі.

А ось перспективи та способи обвалення режиму особистої влади Путіна та поразка російської армії для нас дуже важливі. Тим більше, деякі важливі ознаки цих процесів вже відбуваються в Росії.

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Так фаворит Путіна, рецидивіст, власник приватної армії найманців і зеків Пригожин вдало дефрагментує російську армію на фронті й одночасно сильно дискредитує путінський режим.

Для України у боротьбі з Росією краще криміналізація путінського режиму, ніж його зміцнення під час війни.