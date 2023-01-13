«Початок феєричного кінця». Банкова прокоментувала суперечки Пригожина та міноборони РФ

Окупанти та найманці сперечаються, хто «краще воює»

Гарною ознакою початку феєричного кінця назвав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк публічні сварки ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та Міністерства оборони РФ. Про це він написав у твітері.

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Подоляк звернув увагу на те, що окупанти та найманці почали сперечатися через те, хто «краще воює» та хто «найбільше засіє своїми трупами Соледар».

Між 🇷🇺 агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – «хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар». Гарна ознака початку феєричного кінця!… Будь ласка, читайте текст після реклами January 13, 2023

«Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – «хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар». Гарна ознака початку феєричного кінця», – вважає Подоляк.

Нагадаємо, протистояння між Міноборони РФ та приватною військовою компанією «Вагнер» триває вже кілька місяців. Воно загострилося зараз, коли Пригожин та Міноборони наввипередки звітують про захоплення Соледара. Втім, місто досі під контролем ЗСУ.

Днями Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль усю територію міста Соледар. Проте міноборони РФ цю інформацію спростувало. Розборки між путінськими елітами висміяли в соціальних мережах, а міжнародні видання та військові аналітики переконують: немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара. Новий конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ почався з того, що «кухар Путіна» заявив: «взяття» Соледара це заслуга виключно його найманців. «Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участь жодні підрозділи, крім бійців ПВК», – окремо зазначив Пригожин.

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Згодом представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що жодного захоплення міста немає. Російські війська блокували Соледар із двох сторін і зараз ведуть бої у самому місті.

Більше того, міноборони РФ повідомило про те, що підрозділи ДШВ з півдня і півночі заблокували місто Соледар. Йдеться про те, що так званий «спецконтингент» Пригожина фактично запустили в місто й закрили для них виходи.