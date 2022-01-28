Росія намагається «протиснути» сертифікацію Nord Stream-2 неправовими методами

Москва надала німецьким компаніям право брати участь у розробці нових родовищ на Ямалі та північному шельфі

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С правовой точки зрения газопровод «Северный Поток-2» (СП-2) не может быть сертифицирован, поскольку его реализация не соответствует газовой Директиве ЄС в части анбандлинга. То есть, поставщик газа должен быть отделен от оператора СП-2 для недопущения ограничений связанных с конкуренцией. В данном случае конечный собственник и оператора и поставщика единый – Газпаром.

Российская сторона это отлично понимает и пытается продавить сертификацию неправовыми методами – усушкой газового рынка в условиях большого дефицита газа.

Москва рассчитывает что ФРГ не выдержит это беспрецедентное давление и регулятор даст добро, несмотря на очевидное нарушение законов ЕС и ФРГ.

Кроме того, РФ предоставила немецким компаниям право участвовать в разработке крупнейших новых месторождений РФ на Ямале и северном шельфе. Другими словами организовала скрытую взятку в обмен на то, что немецкие компании будут мощно давить на свое правительство по множеству интересующих РФ вопросов, в т.ч. и по сертификации СП-2.

Следует учитывать также, что необдуманно закрыв АЭС и множество угольных шахт, Берлин поставил себя почти в полную энергетическую зависимость от Кремля. Думаю, что перечисленные факторы будут играть заметную роль при решении проблемы сертификации СП-2 немецким регулятором.

В шахматах такая позиция называется цугцванг. Для ФРГ такая ситуация вдвойне обидней из-за того, что предыдущее политическое руководство во главе с канцлеркой Меркель самостоятельно создало для своей страны колоссальные проблемы энергетической безопасности.

Сможет ли немецкий регулятор в таких условиях выполнить Закон, непонятно? Что касается одобрения Еврокомиссией, то тут для судьбы СП-2 все печальней из-за жесткой позиции по проекту многих стран Центральной Европы.

Джерело: Facebook

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