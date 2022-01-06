Введення Росією військ в Казахстан – повторення «Празької весни»

Авторитарні лідери цих країн за допомогою Росії борються проти власного народу

Ми живемо в дивний історичний час

Президент Казахстану Токаєв закликав держави учасників ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ввести в країну війська, щоб вони допомогли йому розправитись із повсталими громадянами

Дивлячись на ці події мені не зрозуміло який рік на дворі – 2022 чи 1968?

Поясню детальніше.

Якщо росіяни з союзниками з Білорусі та наприклад Вірменії введуть війська та почнуть танками «давити протести» це буде повторення Празької весни 1968.

Тоді, весною 1968 країни члени Варшавського договору потопили в крові мирні протести чехів

Так само як зробили це осінню 1956 у Будапешті чи влітку 1953 у НДР

І всюди розправу з мирними протестувальниками очолювали росіяни

І ми зможемо на свої очі побачити яким кривавим монстром був свого часу СРСР.

Різниці між країнами Варшавського договору та ОДКБ ніякої.

І тоді і зараз авторитарні лідери цих країн за допомогою Росії борються проти власного народу.

Добре що ми встигли вирватись із цієї пастки

P.S. До речі, якщо росіяни почнуть вводити війська до Казахстану це різко знизить напругу на україно-російському кордоні.

Адже вони будуть вимушені перекинути ті війська, які стоять коло нас… І наші шанси вистояти – різко зростають.

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Джерело: блог Віктора Тарана

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