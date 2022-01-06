У Алмати аеропорт закритий і розгромлений, рейси скасовані (відео)

В аеропорту міста, який кілька годин тому звільнили силовики, скасовані рейси

Люди не можуть потрапити всередину, біля входу утворився натовп

Мешканці охопленої вуличними заворушеннями Алмати масово прибувають в аеропорт, щоб вилетіти з міста. Багато хто прибув з речами, біля аеродрому утворився натовп. Аеропорт закритий, люди не можуть потрапити всередину. Про це повідомляє Telegram-канал Orda.kz.

«Жителі міста з речами намагаються полетіти з аеродрому, але він закритий», – йдеться в повідомленні.

За інформацією спільнот, скасовано рейс «Белавіа» в Мінськ, FlyDubai в Дубай і ранковий рейс у Москву. Відзначається також, що сервіс Flightradar24 перестав отримувати дані про літаки, що пролітають над Казахстаном.

Увечері 5 січня в ході антитерористичної операції військові звільнили аеропорт Алмати, який раніше захопили протестувальники в Казахстані.

У мережі з'явилося відео розгромленої повітряної гавані.

Удень 5 січня протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Також 5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

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