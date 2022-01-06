Протести в Казахстані можуть лише посилити параною Путіна

У Москві дуже побоюються посилення впливу в Казахстані не лише країн Заходу, але ще більше – Китаю та Туреччини

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Пока у нас новогодняя политическая пауза, особое внимание (в том числе и в Украине) вызывают события в Казахстане (массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ).

Наиболее популярная (но и наиболее примитивная) оценка этих событий в фейсбушной ленте новостей (и не только) – проведение параллелей с Украиной и Беларусью. Не буду подробно анализировать эту тему, ограничусь тем, что перефразирую известную фразу – «Казахстан – не Украина и не Беларусь». Социально-политические отличия очень существенны. Кстати, в социально-политическом смысле Казахстан заметно отличается и от своих центральноазиатских соседей (вообще регион бывшей советской Средней Азии очень пестрый в политическом плане). Также надо учитывать, что в Украине и в Беларуси протесты происходили по политическим причинам, а в Казахстане они вызваны социально-экономическими причинами. И подобные протесты там уже происходили. Однако сейчас они могут повлиять на процессы транзита власти в этой стране. Поэтому мой прогноз – ситуация в Казахстане будет развиваться не так, как в Беларуси в 2020-2021 гг. и не так, как у нас в свое время.

Я не считаю себя специалистом по Казахстану, поэтому воздержусь от анализа причин и возможных последствий этих событий. Обращу внимание на те моменты, которые значимы для нас.

Казахские протесты спровоцированы резким повышением цен на энергоносители. Эта тема сейчас актуальна для очень многих стран мира, в частности и для нас. Очевидно, что если отпускать цены на энергоносители и коммунальные тарифы на волю «свободного рынка», да еще в условиях, когда большая часть населения имеет низкие доходы, то неизбежен резкий рост социального напряжения и возможны риски политической дестабилизации. Но тогда возникает другая проблема – за счет чего и каким образом компенсировать сдерживание коммунальных тарифов и цен на энергоносители для энергетических компаний?

Парадокс ситуации в том, что экономически сдерживать цены и тарифы нецелесообразно, но если этого не делать, то возникнут большие политические риски (если не социальные протесты, то падение популярности правящих политических сил). Вот это противоречие между политической и экономической целесообразностью остается актуальным и для нас. И простых решений здесь нет. Даже относительный баланс между политическими и экономическими интересами найти будет очень сложно.

Второй важный аспект событий в Казахстане заключается в том, что они хотя бы отчасти будут отвлекать внимание России от нашей страны. Это не снимает для нас большей части возможных рисков российской агрессии, но Кремлю придется, на всякий случай, «держать руку на пульсе» сложных политических процессов в Казахстане. Ведь эта центральноазиатская страна является одним из ключевых звеньев в «Евразийском союзе». И в Москве очень опасаются усиления влияния в Казахстане не только стран Запада, но еще больше – Китая и Турции. Во-вторых, «протестная зараза» может перекинуться и на Россию. Третья проблема – риски транзита власти. Для российской верхушки эта тема является актуальной уже не первый год. И то, что происходит в Казахстане, может только усилить паранойю Путина.

Посмотрим, что будет в Казахстане дальше. От траектории развития политической ситуации в этой центральноазиатской стране могут зависеть и некоторые геополитические процессы на постсоветском пространстве в целом.

Джерело: блог Володимира Фесенка

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