США засудили насильство в Казахстані
Держдеп закликає до мирного вирішення ситуації
Держдепартамент США закликав владу і протестувальників у Казахстані спільно шукати вихід із ситуації. Вашингтон уважно відстежує події. Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.
Прайс заявив, що казахстанцям потрібно поважати і захищати конституційні інститути, права людини і свободу друку, в тому числі і шляхом відновлення послуг інтернету.
За словами Прайса, Сполучені Штати закликають «всі сторони знайти мирне вирішення ситуації з надзвичайним станом».
«Ми засуджуємо акти насильства і знищення власності і закликаємо до стриманості як влади, так і учасників протестів», – заявив він.
Нагадаємо, 5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.
За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.
Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).
Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.
Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Згодом стало відомо, що Путін вводить війська в Казахстан – офіційно.