США засудили насильство в Казахстані

Вашингтон стежить за подіями в Казахстані

Держдеп закликає до мирного вирішення ситуації

Держдепартамент США закликав владу і протестувальників у Казахстані спільно шукати вихід із ситуації. Вашингтон уважно відстежує події. Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Прайс заявив, що казахстанцям потрібно поважати і захищати конституційні інститути, права людини і свободу друку, в тому числі і шляхом відновлення послуг інтернету.

За словами Прайса, Сполучені Штати закликають «всі сторони знайти мирне вирішення ситуації з надзвичайним станом».

«Ми засуджуємо акти насильства і знищення власності і закликаємо до стриманості як влади, так і учасників протестів», – заявив він.

Нагадаємо, 5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом стало відомо, що Путін вводить війська в Казахстан – офіційно.

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