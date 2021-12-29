Звідки кошти у простого депутата, щоб купити телеканал?

Чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»

Перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського, скоро продовжиться

4 канал купив депутат від Слуги Народу Олексій Ковальов.

У мене три питання:

звідки кошти у простого депутата?

що з цього приводу думає НАЗК та НАБУ?

чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»

А отже, гіпотетично РНБОУ повинно вводити проти нього санкції.

ДОМ, Рада, 4 канал.

Думаю, перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського скоро продовжиться.

Джерело: блог Віктора Тарана

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