Звідки кошти у простого депутата, щоб купити телеканал?
Чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»
Перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського, скоро продовжиться
4 канал купив депутат від Слуги Народу Олексій Ковальов.
У мене три питання:
- звідки кошти у простого депутата?
- що з цього приводу думає НАЗК та НАБУ?
- чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»
А отже, гіпотетично РНБОУ повинно вводити проти нього санкції.
ДОМ, Рада, 4 канал.
Думаю, перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського скоро продовжиться.
Читайте також:
Джерело: блог Віктора Тарана
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.