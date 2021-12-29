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    Думки вголос

    Звідки кошти у простого депутата, щоб купити телеканал?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак &laquo;закону про олігархів?&raquo; - Звідки кошти у простого депутата, щоб купити телеканал?
    Чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»

    Перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського, скоро продовжиться

    4 канал купив депутат від Слуги Народу Олексій Ковальов.

    У мене три питання:

    • звідки кошти у простого депутата?
    • що з цього приводу думає НАЗК та НАБУ?
    • чи розуміє Ковальов що він тепер відповідає двом із трьох ознак «закону про олігархів?»

    А отже, гіпотетично РНБОУ повинно вводити проти нього санкції.

    ДОМ, Рада, 4 канал.

    Думаю, перелік каналів, які скуповуватиме й надалі оточення Зеленського скоро продовжиться.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ санкції депутат НАБУ НАЗК партія Слуга народу
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    Звідки кошти у простого депутата, щоб купити телеканал?