«Вареник з бринзою»: «слуга» Вірастюк вульгарно прокоментував фото дівчини

Увагу нардепа привернув знімок дівчини, яка підтягла ноги до голови та виставила зону бікіні

Нардеп від «Слуги народу» Василь Вірастюк потрапив у скандал, назвавши жіночі статеві органи «вареником з бринзою». Про це політик написав у коментарі до допису тренера Андрія Стригуна в Facebook.

Згодом чоловік видалив публікацію, проте у Мережі активно публікують її скріншоти.

Тренер Андрій Стригун опублікував фото дівчини, яка підтягує ноги до голови і де видно зону бікіні. Василь Вірастюк прокоментував світлину словами «вареник з бринзою».

Йому відповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, що «вареник з оселедцем».

«Вареник» хоч із бринзою, але на смак ніби з оселедцем», – продовжив Вірастюк.

Конюшок на це написав, що тоді виходить фаршмак і у «вареник можна напхати все, що завгодно».

Після того, як скріншоти почали активно поширювати в Мережі, Василь Вірастюк у Facebook опублікував допис, у якому попросив розповісти, чи «правильно він дихає та які йому «пости» потрібно писати».

«Спеціально створив пост, де кожен бажаючий може написати будь-який комент з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати, а які ні», – написав Вірастюк.

При цьому нардеп супроводжував його картинкою, яка показує, що світ не змінюється після почутої чужої думки.

Раніше Вірастюк розповів, як йому погрожували вбивством.

Нагадаємо, 15 червня Василь Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу.