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    Майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт

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    Зареєстрований у парламенті законопроєкт пропонує ставити на військовий облік жінок лише у добровільному порядку - Майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт
    Зареєстрований у парламенті законопроєкт пропонує ставити на військовий облік жінок лише у добровільному порядку
    фото: armyinform

    До Ради внесли законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок, за винятком медиків

    До Верховної Ради внесли законопроєкт про зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», який пропонує зробити добровільним військовий облік для жінок, за винятком медиків. Про це повідомив один із 59 авторів документу, депутат фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

    На сайті парламенту тексту законопроєкту №6482, зареєстрованого 28 грудня, наразі немає.

    «Вніс до парламенту законопроєкт 6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. За винятком медиків. Співавторами стали 58 депутатів від «Слуги народу» й інших фракцій», – написав Бужанський у своєму Telegram-каналі.

    До слова, Азаров оконфузився з твітом про військовий облік для жінок.

    Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

    Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

    У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

    Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).

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    Теги: Верховна Рада ЗСУ депутат Міноборони закон військові жінка партія Слуга народу Максим Бужанський
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    Майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт