Шуфрич відреагував на санкції проти телеканалів: немає жодних підстав

Шуфрич заявив, що захищатиме телеканали в Україні та за її межами

Депутат від партії ОПЗЖ та голова комітету Ради зі свободи слова Нестор Шуфрич прокоментував рішення РНБО проти телеканалів Перший Незалежний та UkrLive. Про це повідомляє підсанкційний Newsone.

28 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо трьох українських компаній, пов'язаних із телеканалами Перший Незалежний та UkrLive.

Шуфрич є співвласником заблокованих телеканалів.

«Ми хочемо зрозуміти природу запровадження цих санкцій з огляду на те, що жодних підстав вводити санкції немає і бути не може. Канал нормально працює в юридичному просторі України, тому неможливо пояснити та зрозуміти, чим викликана така гостра необхідність закрити ще й ці канали. Безумовно, якщо це рішення перешкоджатиме роботі телеканалів, то ми захищатимемося всіма доступними законними способами в Україні та за її межами», – заявив Шуфрич.

Раніше повідомлялося, що Нестор Шуфрич придбав 60% акцій телеканалу «Перший Незалежний», створеного колишніми співробітниками підсанкційних телеканалів Zik, NewsOne та 112 Україна, які пов'язують з одним із лідерів партії Віктором Медведчуком. Незабаром із цим телеканалом об'єднався UkrLive, а 1 листопада стало відомо, що нардеп також став власником UkrLive.

Відповідно до історії змін реєстраційної інформації, 28 жовтня замість Владислава Багінського, який значився засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником компанії, власником став Нестор Шуфрич. Водночас очолив компанію Віктор Фролов.

Нестор Шуфрич – голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Нагадаємо, Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка.

Раніше Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки.

Зазначимо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

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