Дистанційні засідання парламенту – чудовий подарунок російській пропаганді

Ніхто не може гарантувати, що депутат на віддаленому зв’язку не перебуває під впливом ворога

Національна єдність – ключова передумова нашої перемоги в народній війні за незалежність

Дуже важливо, що Верховна Рада від 24 лютого демонструє таку єдність і ухвалює на основі широкого консенсусу закони, необхідні для нашої оборони. Більшість і меншість, міжпартійна боротьба – усе це відійшло на задній план, бо Україна – понад усе.

Дуже важливо, щоб ця єдність зберігалася і надалі. Щоб ніхто не піддався спокусі в умовах війни штучно розколоти парламент, намагаючись продавити не погоджені і небезпечні законопроєкти.

Зараз уже понад 100 «слуг народу» і деякі депутати ОПЗЖ та групи «За майбутнє» підписали законопроєкт про так звані дистанційні засідання парламенту. Який передбачає, що при неможливості скликати засідання в приміщенні ВР голова парламенту проводить його в будь-якому приміщенні, а депутати беруть участь дистанційно – по відеозв’язку або через спеціальну електронну систему. І так само дистанційно голосують.

На моє переконання, ніяких дистанційних засідань парламенту бути не може, а в умовах війни – особливо. Такі засідання створюють безліч загроз. Адже ніхто не може гарантувати, що депутат на віддаленому зв’язку не перебуває під впливом ворога, або що цей зв’язок не буде в будь-який момент порушений, або що результати голосування не будуть спотворені. Лише уявіть, шо можна наголосувати в таких умовах.

Не кажучи вже про те, що перехід парламенту у віртуальний режим – чудовий подарунок російській пропаганді, які розповідатиме українцям і всьому світу, що «депутати повтікали і голосують із-за кордону». Не можна цього допустити і немає в цьому жодної потреби.

Так, загроза знищення приміщення Верховної Ради звичайно існує, але парламент – це не стіни, а люди. Тому потрібні зміни до регламенту, які дозволять парламенту в разі потреби збиратися в будь-якому іншому приміщенні. Але – збиратися реально, а не віртуально. Щоб разом, як сказано в нашій присязі, «усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України».

Я залишаюся на місці і готовий будь-якої миті переключитися з виконання обов’язків в теробороні Києва до обов’язків народного депутата.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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