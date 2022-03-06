Росія хоче обстріляти свої житлові будинки, щоб звинуватити Україну – РНБО

Рада нацбезпеки закликає довіряти лише перевіреній інформації

Кремль готує провокації з обстрілом мирних кварталів своїх міст. Що розташовані біля кордону з Україною. Як повідомляє РНБО, це планується для того, аби звинуватити Збройні сили України.

«В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в РНБО, це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.

«З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення «красивої картинки», – розповіли у відомстві.

Там також звернули увагу, що подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

Тож в РНБО закликали довіряти лише перевіреній інформації.

Серед важливих на цю годину рішень, які допоможуть нашій державі перемогти Путіна є те, що країни НАТО отримали «зелене світло» на постачання винищувачів до України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки.

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