Росія хоче обстріляти свої житлові будинки, щоб звинуватити Україну – РНБО
Рада нацбезпеки закликає довіряти лише перевіреній інформації
Кремль готує провокації з обстрілом мирних кварталів своїх міст. Що розташовані біля кордону з Україною. Як повідомляє РНБО, це планується для того, аби звинуватити Збройні сили України.
«В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових», – йдеться в повідомленні.
Як зазначають в РНБО, це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.
«З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення «красивої картинки», – розповіли у відомстві.
Там також звернули увагу, що подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.
Тож в РНБО закликали довіряти лише перевіреній інформації.
Серед важливих на цю годину рішень, які допоможуть нашій державі перемогти Путіна є те, що країни НАТО отримали «зелене світло» на постачання винищувачів до України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки.
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