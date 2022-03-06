«Найганебніша проповідь». Кураєв прокоментував намагання Кирила виправдати війну в Україні

Проповідь Кирила увійде в історію як приклад найнижчої маніпуляції

Богослов Андрій Кураєв прокоментував маніпулятивну проповідь Московського патріарха Кирила (Гундяєва) у якій він намагався виправдати вторгнення російських окупантів в Україну.

«Патріарх РПЦ Кирило вимовив найганебнішу зі своїх проповідей. Вона увійде в історію як приклад найнижчої маніпуляції. Коротко: ЗС РФ в Україні бореться з п*расами. І пробачати тут було б недоречно…», – пише богослов Кураєв.

Кураєв також прокоментував цитати із проповіді Московського патріарха Кіріла:

«На Донбасі існує неприйняття тих т. зв. цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустка у світ надмірного споживання: гей-паради. Гріх стає варіантом людської поведінки, шанованим і допустимим» (тобто напасти вночі без оголошення війни в іншу країну – це для патріарха допустимий варіант поведінки, що не засуджується ним; світ гріху для нього обмежується їжею та ліжком).

«Якщо людство погодиться, що гріх стає варіантом людської поведінки, то на цьому закінчиться людська історія» (хм. людство і навіть церква давно вже погодилися з тим, що багато гріхів є «варіантом людської поведінки»: хабарі, війни, лицемірство, лестощі, кричуща соціальна несправедливість, безсовісність християнських пастирів… Чому саме через геїв має скінчитися історія людства?)

«При нав’язуванні гей-парадів йдеться про людське спасіння» (тобто, війна в Україні розуміється як війна з геями, і вона стає війною священною, ставки на цій війні піднесені до найвищої межі: спасіння душі або її смерть).

«Все те, що я говорю, має не просто духовний сенс. Навколо цієї теми сьогодні триває реальна війна. І ті, хто нападає сьогодні на Україну, де 8 років на Донбасі йде придушення та винищення людей, і весь світ мовчить. Тому сьогодні, у Прощену неділю, я як пастир ваш закликаю всіх до прощення гріхів та образ, у тому числі й там, де люди воюють один з одним. Але прощення без справедливості є капітуляцією і слабкістю» (Ого, Ісус – слабак і капітулянт!).

«Тому прощення має супроводжуватися неодмінним збереженням за собою права стояти на боці світла, на боці правди, на боці заповідей. Ми вступили у боротьбу, яка має метафізичне значення. Я знаю, як православні люди обирають у цій війні шлях найменшого опору йдуть покірно тим шляхом, яким їм вказують сильні світу цього» (у Росії саме сильні світу цього пішли шляхом війни. І тут бути прихильником миру це ніяк не шлях найменшого опору. А ось невмотивовану агресію покірно звести в ранг священної боротьби – це і є той самий шлях).

«Сьогодні наші брати на Донбасі страждають, і ми не можемо не бути з ними» (а ті, хто у Харкові чи Києві вже не «наші брати»? Однією цією фразою Кіріл втратив право на те, щоб вважатися «Великим Отцем» для України).

«Ми повинні молитися, щоб Господь схилив свою милість до багатостраждальної Донбаської землі» (знову те ж саме показове звуження кругозору).

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