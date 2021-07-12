Нова атака «слуг» Зеленського на українську мову

Дозволити не україномовну виборчу агітацію і рекламу означає за брудні російські гроші брати участь у кремлівські агресії проти України

Вже у четвер, 15 липня «слуги» і щедро простимульовані депутати з «підтанцьовки» планують протягнути в проєкт разом з русифікаторськими нормами

Друга річниця дії закону про мову, що відзначається 16 липня, викликала у «Слуг народу» чергове загострення.

До цієї дати вони підготували «подарунок» – нову спробу вивести з-під дії закону про мову телебачення, рекламу і виборчу агітацію. Оскільки зробити це в законний спосіб непросто, хочуть знову пропихати русифікацію незаконно.

Схема та сама, яку нещодавно намагалися провернути депутати Потураєв і Кравчук, подаючи поправки про виведення телебачення, реклами і виборів з-під дії закону про мову до законопроєкту, до якого ці поправки не мають жодного стосунку.

Навіть текст – практично слово в слово той самий. Тільки тепер його хочуть запхати в законопроєкт 5551-2 – зміни до Бюджетного Кодексу, що стосуються ремонту й реставрації об’єктів культурної спадщини.

Звичайно, цей проєкт не має жодного стосунку ні до мови, ні до телебачення, і впихання в нього цієї поправки прямо суперечить регламенту.

Вже у середу бюджетний (!) комітет Ради, більшість у якому мають «слуги народу», за задумом організаторів цієї авантюри, має наплювати на будь-які закони і проголосувати «за». Причому таблиці поправок до законопроєкту 5551-2 досі нема.

А вже у четвер, 15 липня «слуги» і щедро простимульовані депутати з «підтанцьовки» планують протягнути в цілому цей проєкт разом з русифікаторськими нормами на позачерговому пленарному засіданні.

Зеленський і його друзі-олігархи, чиї вуха стирчать із цією поправкою, поспішають. Бо 16 липня – це не лише друга річниця дії закону про мову. А й дата, від якої – уявіть собі! – українські фільми і серіали мають нарешті транслюватися по телебаченню українською мовою. Як це пережити тим, хто вважає, що «украінскій язик годітся только для комєдій»?!

До речі, для розуміння рівня цинізму нинішньої влади – в той самий час, коли слуги Зеленського в парламенті йтимуть у черговий наступ на українську мову, президент і міністр культури на своєму піар-форумі «Україна-30» розповідатимуть, як вони цю мову люблять і захищають.

Сьогодні фракція «Слуг народу» радитиметься, як оформити свої незаконні і антиукраїнські дії. Хочу сказати колегам з монобільшості: навіть не намагайтесь! Бо всякому терпінню є межа.

Якщо ви посмієте завдати настільки руйнівного удару по українські мові, можете навіть не заїкатися більше про патріотизм і національні інтереси.

Адже дозволити не україномовну виборчу агітацію і рекламу означає за брудні російські гроші брати участь у кремлівські агресії проти України.

Люди ніколи вам цього не пробачать!

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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