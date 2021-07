Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)

Після виходу на екрани 9 повнометражної частини франшизи «Форсаж» у головній ролі з актором Він Дизелем,у мережі активно почали обговорювати фільм. Окрім відгуків та рецензій, фільм надихнув глядачів на створення великої кількості мемів, автори яких жартують на тему сім'ї та її важливості у цих фільмах.

Перший «Форсаж», прем'єра якого відбулася у 2001 році, розповідав глядачам історію про незаконні вуличні перегони. Проте наступні фільми поступово набували все більшого масштабу та глибини. Мова не лише про більш технологічний транспорт та зброю, а й взаємини героїв – разом вони пережили чимало пригод і стали справжньою сім'єю.

