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    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)

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    Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у &laquo;Форсажі&raquo; - Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у «Форсажі»
    Фото: Twitter

    Глядачі розкритикували тему сімейних цінностей

    Після виходу на екрани 9 повнометражної частини франшизи «Форсаж» у головній ролі з актором Він Дизелем,у мережі активно почали обговорювати фільм. Окрім відгуків та рецензій, фільм надихнув глядачів на створення великої кількості мемів, автори яких жартують на тему сім'ї та її важливості у цих фільмах.

    Перший «Форсаж», прем'єра якого відбулася у 2001 році, розповідав глядачам історію про незаконні вуличні перегони. Проте наступні фільми поступово набували все більшого масштабу та глибини. Мова не лише про більш технологічний транспорт та зброю, а й взаємини героїв – разом вони пережили чимало пригод і стали справжньою сім'єю.

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    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)
    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)

    Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у «Форсажі». Особливо часто про них говорив Домінік Торетто, роль якого виконує Він Дизель. Герой впевнений, що сім'я – це найважливіше у житті, і з цим важко посперечатися.

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    Теги: мова актор фільм
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    Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)