Сім'я – це найважливіше: у мережі висміяли новий «Форсаж» з Віном Дизелем (фото)

Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у «Форсажі»

Глядачі розкритикували тему сімейних цінностей

Після виходу на екрани 9 повнометражної частини франшизи «Форсаж» у головній ролі з актором Він Дизелем,у мережі активно почали обговорювати фільм. Окрім відгуків та рецензій, фільм надихнув глядачів на створення великої кількості мемів, автори яких жартують на тему сім'ї та її важливості у цих фільмах.

Перший «Форсаж», прем'єра якого відбулася у 2001 році, розповідав глядачам історію про незаконні вуличні перегони. Проте наступні фільми поступово набували все більшого масштабу та глибини. Мова не лише про більш технологічний транспорт та зброю, а й взаємини героїв – разом вони пережили чимало пригод і стали справжньою сім'єю.

You always make room for family. pic.twitter.com/b1d7sQCkvJ — Dominic Toretto & Family (@DomAndFamily) July 11, 2021

Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у «Форсажі». Особливо часто про них говорив Домінік Торетто, роль якого виконує Він Дизель. Герой впевнений, що сім'я – це найважливіше у житті, і з цим важко посперечатися.