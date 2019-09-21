  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир В`ятрович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Там, де пам’ятають загиблих, будуть ті, хто захищає живих

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Там, де пам’ятають загиблих, будуть ті, хто захищає живих

    Про Україну і зроблене УІНП за час його керівництва

    Я завершив.

    Завершив свою каденцію як посадовець, який відповідав за державну політику національної пам’яті.

    Ставив амбітні цілі і втілив практично всі завдання, які ми сформулювали разом із командою, громадськістю, партнерами-політиками і вищим керівництвом країни.

    Декомунізація публічного простору відбулася

    Декомунізація публічного простору в Україні відбулася. Мій син – і всі наші діти – більше не підуть у школу вулицями імені вбивць і не читатимуть у підручнику захоплюючу неправду про тюрму народів.

    Ціна свободи завжди висока, і – як не дивно – глянути правді у вічі іноді найважча з вимог до вільної 

    Україна, як інші вільні країни Європи, нарешті подивилася.

    І засудила комуністичний і нацистський режими як однакове зло.

    Це засудження – крок політичний, але політики там обмаль. 

    Ми відкрили всі без винятку таємні документи радянських спецслужб

    Це насамперед спосіб втамувати біль мільйонів і наше спільне прагнення справедливості. Тож ми відкрили всі без винятку таємні документи радянських спецслужб. Щоб кожен міг знайти загублених близьких і кожен міг дізнатися: чому важливо засудити репресії. Щоб вирвані з родин, вигнані з дому, позбавлені хліба, свободи і гідності повернулися. Бо тільки там, де пам’ятають загиблих, будуть ті, хто захищає живих.

    Відкривши архіви і визнавши борцями за незалежність тих, хто боровся за свободу, Україна пішла далі: розпочала нову реабілітацію, за власним законом, а не за куцими правилами пізнього совка. В часі війни на Донбасі ми визнали солдатами тих, хто збройно захищав свободу українців у минулому столітті. Ми планомірно повертаємо їм їхнє добре ім’я. Більшості – посмертно.

    Читайте також

    Відтепер і вони, і сучасні воїни мають спільне свято: день захисників України 14 жовтня. На свято Покрови, українського козацтва, армії УНР, УПА та ЗСУ.

    Майдан і війна

    Оновлений календар державних свят молодої держави має на меті нагадувати, що в нашого народу тисячолітня історія.

    І ми ніколи не здавалися. Найближчим прикладом цього став Майдан та нинішня війна. Оцінити вагу внеску героїв Небесної сотні та сучасних захисників України – справа вже наступних поколінь, наше завдання – зберегти свідчення й пам’ять.

    Спорудження Меморіалу Небесної сотні розпочалося, і я вірю – буде завершене найближчим часом.

    Музей Майдану, Архів національної пам’яті, регіональні філії, Національна комісія з реабілітації жертв репресій – інституційні проєкти Інституту – покликані творити інфраструктуру пам’яті.

    Продовжити цю політику – означає йти назустріч свободі і зберігати міцний імунітет проти порушень прав людини.

    А я продовжу писати історію. Повертати голос – право сказати від свого імені – тим, кого ворог позбавив усього. Всього, крім нас, їхніх нащадків, які пам’ятають.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    історія декомунізація війна незалежність документи УНР музей Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ