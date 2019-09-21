Байден вимагає від Трампа оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Претендент на висування у президенти США Джозеф Байден

Найменше, що має нині зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, заявив Байден

Один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Про це повідомляє The Hill.

«Найменше, що має нині зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йдеться. Аби американський народ міг дати свою оцінку (діям президента - ред.)», - цитує видання заяву Джозефа Байдена для преси.

На думку Байдена, президент США також повинен дати вказівку офісу Директора національної розвідки припинити перешкоджання та дозволити скарзі розвідника бути переданою до Конгресу.

«Якщо повідомлення у ЗМІ правдиві, то справді немає меж у бажанні президента (США Дональда - ред.) Трампа зловживати владою та принижувати нашу країну. Така поведінка особливо огидна, враховуючи те, що вона використовує зовнішню політику нашої держави та підриває національну безпеку заради політичної доцільності», - йдеться у заяві.

За словами Байдена, якщо виявиться, що історія, опублікована у ЗМІ, відповідає дійсності, це означатиме, що Трамп «використовував свою владу та ресурси Сполучених Штатів задля тиску на суверенну державу - партнера США, яка досі знаходиться під нападом Росії», та для того, щоб «підірвати верховенство права у сподіванні, що вдасться добитися політичних переваг».

Байден також заперечив всі звинувачення, спілкуючись з журналістами раніше у п`ятницю. Він заявив, що «жодне поважне видання не надало цим припущенням належної уваги».

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп всеь ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

Як відомо, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: Укрінформ