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    Думки вголос

    У «Слуг народу» – гострий напад українофобії

    Соціологія свідчить про підтримку мовного закону абсолютною більшістю українців - У «Слуг народу» – гострий напад українофобії
    Соціологія свідчить про підтримку мовного закону абсолютною більшістю українців
    фото з відкритих джерел

    Зеленський і його партія розпочали атаку на закон про мову?

    29 депутатів на чолі з Бужанським зареєстрували законопроєкт №6336, мета якого – позбавити незалежності Уповноваженого з захисту державної мови.

    Зараз Закон про мову передбачає, що Уповноважений, хоча й призначається урядом, є незалежним і не може бути звільненим без належних підстав.

    І от Бужанський разом з найодіознішими «слугами» – Брагаром, Третьяковою, Гетьманцевим і Ко – пропонує дозволити уряду знімати Уповноваженого будь-коли – через «назадовільний звіт» чи просто за поданням прем’єр-міністра. Тобто зробити інституцію, яка захищає мовні права українців, у тому числі від порушень закону високопосадовцями, цілковито залежною від цих посадовців.

    Ми бачимо, що попри дані соціології, які свідчать про підтримку закону про мову абсолютною більшістю українців, депутати партії Зеленського знову і знову намагаються атакувати ключові положення цього закону.

    Такі речі не можна списати на «особисту думку» бужанських.

    Щоб пропхати цей законопроєкт, у Верховній Раді навіть змінили головний комітет, який має його розглядати! Ще в понеділок на сайті ВР головним комітетом значився гуманітарний, який спеціалізується на мовній політиці і навряд чи підтримав би цю антиукраїнську авантюру.

    Але вчора головним записаний уже комітет з організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також підписався під проєктом Бужанського.

    Якщо монобільшість не підтримує цей законопроєкт, вона має публічно про це заявити і забезпечити його зняття з розгляду.

    Якщо ж відповідних заяв (і головне – дій) не буде, це означає, що Зеленський і його партія розпочали небезпечну атаку на закон про мову, і українцям треба підніматися, щоб дати цій атаці гідну відсіч.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова закон українська мова партія Слуга народу
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    У «Слуг народу» – гострий напад українофобії