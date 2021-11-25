«Слуга» Богуцька поскаржилася, що журналісти роблять із її колег «моральних виродків»

Богуцька: «Усі канали, які відчувають загрозу з боку влади, формують думку, що наші депутати дурні»

Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька після вчорашньої заяви однопартійців ігнорувати підконтрольні бізнесмену Рінату Ахметову телеканали заявила, що ЗМІ намагаються виставити її коллег «шкідниками і моральними виродками». Про це Богуцька написала у Facebook.

«Бо всі канали, які відчувають загрозу з боку влади, формують іншу думку. Про те, що наші депутати дурні, мовляв, безтолкові і безкорисні, домогосподарки і весільні фотографи. А якщо це професор, то дипломи треба купувати. А взагалі «Слуги», нібито, шкідники і моральні виродки, яких вітром змін кинуло в Раду та ще й заберуть назад різаниною. А коли готується токшоу, то має намір заздалегідь представити «Слугу» повних ідіотів», – написала Богуцька.

Також нардепка висловила підтримку колективного рішення «слуг» і заявила, що має великі сподівання на закон про олігархів. «Я дуже підтримую колективне рішення бойкотувати канали Ахметова, але вважаю його напів розміром. Сподіваюся, що «Закон про олігархів» покращить ситуацію, але надія така, не переможна. Мерзотників треба негайно придушувати, а не попереджати за пів року. Інакше встигнуть щепитися від небезпеки», – вважає Богуцька.

Нагадаємо, учора стало відомо, що «Слуги народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна», підконтрольні бізнесмену Рінату Ахметову. Про це повідомив народний депутат Олексій Жмеренецький.

Варто зазначити, що на каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та інших топпосадовців запросили на етер цієї програми для обговорення справи «вагнерівців». Проте ніхто із представників влади не прийшов.

До слова, ведуча токшоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента.