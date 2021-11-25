Дедлайн минув. Зеленський ігнорує петицію про заборону росіянам їздити до України

Автор петиції сподівається, що глава держави зайнятий невідкладними справами державної ваги або просто у гелікоптері погано працює зв‘язок

Президент мав відповісти на петицію протягом 10 робочих днів. Цей термін минув учора

Президент України Володимир Зеленський не дотримується вимог закону та ігнорує петицію, що набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів громадян. На це вказав активіст Сергій Стерненко у Facebook.

«11 листопада моя петиція про заборону в‘їзду громадянам РФ на територію України або запровадження візового режиму надійшла на розгляд президенту. Стаття 23-1 закону «Про звернення громадян» зобов‘язує президента дати відповідь на петицію невідкладно, але не пізніше ніж за 10 робочих днів. Ті 10 днів минули вчора. Президент мовчить», – зазначив Стерненко.

Активіст сподівається, що глава держави «зайнятий невідкладними справами державної ваги або просто у гелікоптері погано працює зв‘язок, інакше він свідомо та умисно порушує закон».

Нагадаємо, петиція про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації за 10 днів набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.

У петиції на сайті президента йдеться, що з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах збройної агресії РФ проти України, що триває, потрібно запровадити заборону для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму.

Після того, як петиція на сайті президента набирає необхідну підтримку, її має розглянути глава держави.

Наприкінці жовтня Зеленський відповів на петицію щодо гастролей російських артистів.

Як відомо, 21 вересня відомий продюсер Ігор Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Петиція на сайті президента набрала 25 тисяч голосів. Отже, її мав розглянути Володимир Зеленський.

Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».