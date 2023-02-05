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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Давайте жити без ілюзій: Росію не можна змінити ні ззовні, ні зсередини

glavcom.ua
У Росії немає протиріч між владою та народонаселенням

У Росії немає сили, здатної сформулювати ідею повстання

Мовою оригіналу

Вчера вечером очень долго беседовал с хорошим русским.

Я без иронии и без кавычек говорю «хороший русский». Он умный, интеллигентный, думающий. Жил и работал в Украине, профессионал, обладатель творческой профессии.

Он против войны, против СВО и захват Крыма для него захват, а не великое воссоединение.

Но он гражданин России. Он привязан к стране профессией, работой, и, так как не богат, не может бросить все нах и уехать.

В общем, классический московский средний класс: без золотого парашюта, но с совестью.

Тошнит, а уехать некак и некуда.

Но я не об этом.

Я о том, что все наши «эксперты», говорящие о возможном распаде России изнутри – чистые м... А те граждане Украины, что верят в такую возможность – наивны до глупости.

Для революции, бунта, распада, переформатирования необходимы внешние и внутренние факторы: материальные, моральные и т.д.

Помните: верхи не могут, низы не хотят?

Революционная ситуация. Противоречия между властью и населением, которые не могут быть разрешены мирным путем.

Так вот...

В России не существует противоречий между властью и народонаселением. Власть и население – плоть от плоти друг друга.

Культ победы, сам по себе весьма сомнительный по качеству, как любой культ, давно сменился культом смерти. Демократия и либерализм вошли в лексикон россиян, как ругательные термины. Носители идей свободы, демократии и равенства стали официальными врагами народа – иноагентами.

В России нет силы способной сформулировать идею восстания, не то, чтобы ее возглавить. Ее просто нет.

Даже на извечных центрах сопротивления – на кухнях – нет недовольных.

Простите меня, россияне, несогласные с режимом, войной, и деградацией, но вы – статистическая ошибка. Вы даже не минимальная величина, вы – корреляция, которую можно в расчетах не учитывать.

Между российским населением и российской властью достигнут консенсус. Он допускает все. Власть может делать с народом все, что угодно, потому что она – настоящая народная власть. Она отвечает его надеждами и чаяниям на 100%. Она дарит ему мечту о его неповторимости, духовности, особом пути, неизбежности смерти за Родину, как замене пустой бессмысленной жизни.

И то, что ни особости, ни духовности, ни неповторимости и близко не наблюдается – это ерунда.

Вокруг враги, все хотят зла России и только Россию любит странный православный бог. Любит за ее особые качества, за особый путь, за особую жертвенность...

Молодой еврей в рубище с недоумении смотрит на наряженных в расшитые золотом одежды жирных бородачей. Ему было бы смешно и стыдно, но ему бы быстро объяснили все про евреев, инородцев и великую миссию русского народа.

Но я не об этом.

Я о том, что никакого внутреннего взрыва в России не будет. В ней нет центров сопротивления. В ней нет идеи сопротивления.

Способные сформулировать идею – сбежали и правильно сделали.

Способные на действия давно уничтожены отрицательной селекцией и пропагандой.

Россия кастрирована, ввскоблена изнутри грязной чекистской ложкой.

Там нечему восстать. И незачем.

Если свобода слова, выбора, действия не является целью, то зачем нужны средства?

Путин и его режим превосходным образом утилизировали возможное теоретически недовольство в войну. Продали смысл единственному естественному для РФ культу – культу смерти.

Мой хороший россиянин считает происходящее несправедливым, ужасным, считает преступлением.

Но у него дом, какая-никая работа еще есть, друзья, одобряющие политику России в большинстве...

Он – белая ворона. Тайная белая ворона. Белая ворона по секрету.

Он – повторюсь – хороший, добрый, порядочный и талантливый человек. Без будущего. Из страны без будущего.

Давайте не строить иллюзий. Россию нельзя изменить ни снаружи, ни изнутри. Ее можно только измотать, обескровить внешним воздействием, заставить прижать уши и поджать хвост. Но это только на время, пока она не наберется сил. Потом все начнется сначала.

Люди в России не виноваты. Просто они такие. Я был в Бурятии до войны – буряты милые и гостеприимные, только пить не умеют. Зато умеют и хотят убивать, как выяснилось.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим путін

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