Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять

колаж: glavcom.ua

Росія обов'язково повернеться, щоб довести почате

У цьому вигляді мирний план підписаний не буде.

Він не влаштовує жодну зі сторін, крім США, яким пофіг - їм треба закінчити процес.

Чи може він служити основою для майбутньої угоди?

Так.

Чи буде він основою тривалого миру?

Ні.

Росія обов'язково повернеться, щоб довести почате. Ну, і відгризти ще шматок від Європи на затравку майбутньої війни.

Їм не можна вірити. Вони обов'язково обдурять.

Зараз з усіх щілин полізуть порадники і нитики.

Не звертайте на них уваги. Доля цього перемир'я залежить від політичного керівництва, а не від думок народу та експертів.

Що Україна, що РФ в цьому розкладі всього лише об'єкти великої політики, глина в руках впливових дядьків.

На жаль.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна США перемир'я росія

