Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
фото: depositphotos.com

Є один гарант безпеки – власна армія, з власними арсеналами

Я зовсім не впевнений, що на даному етапі мир є досяжним. Але якщо перемир'я буде підписано... Рано чи пізно вони спробують знову нас «приєднати». І колишніх помилок вже не повторять.

Хотілося б бути впевненим, що і ми не повторимо колишніх помилок. Не будемо покладатися ні на обіцянки Росії, ні на договори про забезпечення безпеки з третіми країнами. І те, і інше – фікція. Не варті паперу, на якому написано, і навіть струсів повітря при промові вголос. Не існує гарантій, які забезпечать безпеку. Їх немає, що б ми не вимагали і як би не били себе п'ятами в груди наші партнери. Партнери вони до того моменту, як їм це вигідно. А потім – спостерігачі. Навіть без дорадчого голосу.

Є один гарант безпеки – власна армія, з власними арсеналами, які в абсолютній більшості наповнені зброєю власного виробництва. І хороша пам'ять. Пам'ять про те, як і на чому росіяни приїжджали до нас на вареники. Про те, як горіли наші міста. Як вмирали наші люди і від чиїх рук.

Це щоб зі Львова не їхали потяги до Москви, з штукатурами і плиточниками, щоб з Кривого Рогу не летіли до Якутська і Воркути золотошукачі і шахтарі, щоб запорожці не обслуговували свердловини у Тюмені. Ненависть рано чи пізно стане глухою, але пам'ять повинна залишитися.

Нам нема на кого покладатися. Тільки на самих себе. На свою армію, на свою промисловість, на свою енергетику і на свою пам'ять про цю війну. Тоді, можливо, нам вдасться уникнути наступної. У всякому разі, у нас є шанс.

Так чи інакше, ми будемо змушені вибудувати систему якихось взаємин з божевільним сусідом, але ніколи більше не допустити його впливу ні на політику, ні на економіку, ні на ідеологію – це наш єдиний шанс вижити у найближчій перспективі.

Не стати схожими на них – це знайти себе. Світ буде важким, несправедливим, болючим, але альтернатива гірша. Тримаємося.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія війна ЗСУ Україна росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57
Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа
28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію
23 листопада, 15:10
Олегу Цитлішвілі назавжди 33...
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
15 листопада, 09:00
Франція виділяє гроші на оборону у космосі
Космос – це вже поле бою: Макрон попередив про нові російські загрози
14 листопада, 07:08
Ільдар Абдразаков є членом Ради з культури при президенті Росії
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу путініста у Вероні
7 листопада, 14:30
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
6 листопада, 19:07
Віткофф не має достатньої жорсткості для того, щоб змусити Росію змінити свою позицію.
Sky News пояснює, чому результат перемовин України та США щодо миру не призведе до змін
Вчора, 03:49
Міністр армії США Ден Дрісколл несподівано зустріч керівників військових розвідок України та Росії
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
25 листопада, 22:16
За даними Генштабу, напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
Сьогодні, 15:19

Ян Валетов

Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Наш рецепт виживання поруч із Росією
Наш рецепт виживання поруч із Росією
Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
Мир з Росією неможливий
Мир з Росією неможливий
НАТО не готове до війни. Що робити Україні
НАТО не готове до війни. Що робити Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua