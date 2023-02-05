У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)

Двигун літака загорівся, також спалахнуло і шасі

У Таїланді під час зльоту російського туристичного літака спалахнув двигун та вибухнули шини. На борту літака було 309 пасажирів і 12 членів екіпажу. Про це повідомляє The Sun.

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Коли літак почав рухатися злітно-посадковою смугою в міжнародному аеропорту Пхукета, пролунав «гучний вибух». Двигун загорівся, також спалахнуло і шасі.

Пілот зупинив літак, усі пасажири покинули салон лайнера і чекали на нове повітряне судно.

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Літак російської чартерної компанії Azur Air прямував з міжнародного аеропорту Пхукета до Москви.

За даними видання, серед пасажирів на борту були сім'ї чоловіків, які переховувалися від указу Путіна про мобілізацію. Деякі жінки залишили своїх чоловіків у Таїланді, інші чоловіки поверталися до Росії після того, як закінчилися гроші, попри побоювання, що вони можуть бути мобілізовані під час нового примусового вербування та відправлені на фронт в Україну.

Раніше повідомлялося, що у Росії літак не зміг злетіти, бо застряг у кучугурах снігу.