Війна змінює адресу. Росію попереджали роками
Коли війна стукає у двері агресора
Коли я ще кілька років тому писав, що війна завжди повертається до дому, де її народили й вигодували, мої російські читачі ставили під текстом веселі смайлики та пілюльки.
На тлі палаючих українських міст росіяни почувалися спокійно й упевнено.
І в Москві, і в Пітері, і в Саратові – упевнено й спокійно.
Бити беззахисного – це дуже приємне заняття, правда, колишні знайомі, колеги та друзі?
Гарне, гідне заняття: обстрілювати українські міста з балістичної зброї й хихикати, будучи впевненими, що вам, могутнім і сильним, нічого не прилетить.
Однак прилетіло.
І в Пітер, і в Саратов, і в Перм, і в захищену на 200% Москву.
Війна завжди приходить у дім, де її вигодували!
Намалюйте мені пігулку, колишні співвітчизники та сусіди. Вона вам потрібна.
Прилетіло і прилетить ще не раз.
І ви побачите й небо, затягнуте тухлим димом пожеж, і руїни, і жінок, що плачуть, тікаючи від вибухів.
Усе, що ми бачили й добре знаємо, тепер повернеться до вас.
Я цьому радий, не приховую.
Я відчуваю глибоке внутрішнє задоволення.
За все, що ви зробили з нашою країною, за сотні тисяч убитих має бути помста.
І я сподіваюся, що ми вже дотягнулися до ваших московських яєчок і зараз їх крутимо до хрускоту.
За справедливістю.
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