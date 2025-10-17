Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа

Трамп і його емоційні гойдалки

Звичайно, треба дочекатися результату сьогоднішньої розмови, але я ризикну повангувати.

Мета Трампа, якщо орієнтуватися на вчорашню розмову з Путіним, це влаштувати обом сторонам емоційні гойдалки, а не рішуче втрутитися у конфлікт. Можливо, як тактичний хід, такий переговорний прийом підходить, хоча у мене є деякі сумніви...

Мені здається, що удари «Томагавками» по нафтоналивних терміналах РФ були б набагато ефективнішими і переконливішими, а подальший колапс нафтовидобутку в Росії міг би реально стати причиною припинення війни.

Але Трамп любить емоційні гойдалки. 16 жовтня говорив з Ізраїлем, судячи з багатьох ознак, нагороджувати Дональда Фредовича Нобелівською премією миру за врегулювання на Близькому Сході було б передчасно. Схоже, Хамас таки доведеться вбити в землю на пів метра.

Начебто треба враховувати досвід цього «врегулювання», але тут виникає «я добре поговорив з Путіним».ьЯк казали наші бабусі: знову за рибу гроші...

Добре, що Третьої світової через Україну не буде, це радісно, хоча, як на мене, вона вже йде, просто ще так не називається. Зрозуміло, що рішучі кроки – це завжди ризик і ніхто не хоче прямого зіткнення.

Але хорошими розмовами з покидьками їх не проженеш. Вангую новий цикл розповідей про те, що «а якщо ви не проявите миролюбності, то ми вас, можливо, всіх вб'ємо. А, може, ні. Але вам це точно не сподобається!». А ось Томагавки до нас поки не приїдуть.

Втім, наш президент сьогодні у Штатах, і незабаром будуть і новини, і коментарі. Просто хочу сказати банальне: добрим словом і пістолетом завжди можна домогтися більшого, ніж просто добрим словом. Але це до того часу, поки противник не зрозуміє, що стріляти ви не збираєтеся...