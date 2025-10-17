Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мета Трампа, якщо орієнтуватися на їхню розмову з Путіним, це влаштувати обом сторонам емоційні гойдалки
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Трамп і його емоційні гойдалки

Звичайно, треба дочекатися результату сьогоднішньої розмови, але я ризикну повангувати.

Мета Трампа, якщо орієнтуватися на вчорашню розмову з Путіним, це влаштувати обом сторонам емоційні гойдалки, а не рішуче втрутитися у конфлікт. Можливо, як тактичний хід, такий переговорний прийом підходить, хоча у мене є деякі сумніви...

Мені здається, що удари «Томагавками» по нафтоналивних терміналах РФ були б набагато ефективнішими і переконливішими, а подальший колапс нафтовидобутку в Росії міг би реально стати причиною припинення війни.

Але Трамп любить емоційні гойдалки. 16 жовтня говорив з Ізраїлем, судячи з багатьох ознак, нагороджувати Дональда Фредовича Нобелівською премією миру за врегулювання на Близькому Сході було б передчасно. Схоже, Хамас таки доведеться вбити в землю на пів метра.

Начебто треба враховувати досвід цього «врегулювання», але тут виникає «я добре поговорив з Путіним».ьЯк казали наші бабусі: знову за рибу гроші...

Добре, що Третьої світової через Україну не буде, це радісно, хоча, як на мене, вона вже йде, просто ще так не називається. Зрозуміло, що рішучі кроки – це завжди ризик і ніхто не хоче прямого зіткнення.

Але хорошими розмовами з покидьками їх не проженеш. Вангую новий цикл розповідей про те, що «а якщо ви не проявите миролюбності, то ми вас, можливо, всіх вб'ємо. А, може, ні. Але вам це точно не сподобається!». А ось Томагавки до нас поки не приїдуть.

Втім, наш президент сьогодні у Штатах, і незабаром будуть і новини, і коментарі. Просто хочу сказати банальне: добрим словом і пістолетом завжди можна домогтися більшого, ніж просто добрим словом. Але це до того часу, поки противник не зрозуміє, що стріляти ви не збираєтеся...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: конфлікт Дональд Трамп путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Кремля відмовився коментувати нещодавні заяви президента США
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
15 жовтня, 15:03
Трамп і Нобелівська премія миру
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня, 09:33
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
США стають дедалі нетерплячішими щодо Путіна – Politico
12 жовтня, 09:23
БпЛА вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
27 вересня, 09:49
Владислав Власюк зазначив, що деякі країни ЄС політизують питання санкцій
Уповноважений президента пояснив, чому Мединський та Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС
24 вересня, 18:44
На сьогодні мирні переговори призупинені на невизначений час
Мапа важливіша за анонси: що насправді вирішує війну в Україні
20 вересня, 22:03
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
19 вересня, 04:00
Добровольці, які беруть участь у евакуації під час навчань, сидять на стільцях та ліжках в евакуаційному центрі, створеному у легкоатлетичній залі у Каунасі, Литва
Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
12 жовтня, 16:49
Болтон: Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Сьогодні, 05:47

Ян Валетов

Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
Мир з Росією неможливий
Мир з Росією неможливий
НАТО не готове до війни. Що робити Україні
НАТО не готове до війни. Що робити Україні
Масові атаки дронів: чи реально паралізувати ППО Росії?
Масові атаки дронів: чи реально паралізувати ППО Росії?
Ключ до перемоги: як вибір кожного впливає на майбутнє України
Ключ до перемоги: як вибір кожного впливає на майбутнє України
Путін промацує Трампа «на слабо»
Путін промацує Трампа «на слабо»

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua