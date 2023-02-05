Загроза нового наступу: ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили

Росіяни чекають відповідної погоди, щоб почати наступ

Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі. Про це розповів пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко в коментарі «24 каналу».

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За словами Назаренка, росіяни накопичують «певні» сили на Луганщині.

«Вони туди підтягують резерви та кажуть, що хочуть наступати саме звідти», – сказав він.

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З його слів, українські десантно-штурмові війська тиснуть на росіян у районі Кремінної та Сватового Луганської області. Назаренко припустив, що окупанти хочуть контратакувати на цьому напрямку.

Аналітики з Інституту війни припускають, що новий російський наступ, скоріш за все, відбудеться не у напряму міста Запоріжжя, а в Луганській області.

Він також зазначив, що Збройні сили України наразі не спостерігають формування величезного «кулака» росіян для наступу там.

«Але, звісно, «двіжуха» буде – це всім зрозуміло. Коли погода дозволить воювати повноцінно, то і з нашого, і з їхнього боку якісь дії будуть», – додав Назаренко.

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Назаренко зауважив, що аби розпочати свої наступальні дії, росіяни чекають відповідної погоди.

Нагадаємо, російські загарбники розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу.

До слова, Росія, ймовірно, готує новий масштабний наступ.

Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

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А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

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