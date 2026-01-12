Росія вже програла. Питання одне – як і коли це закінчиться

Правда про Росію

Всі (нехай не всі, але багато хто) пишуть про те, що за тривалістю повномасштабне вторгнення РФ в Україну і частина Другої світової, яку ми знаємо під назвою Велика Вітчизняна, зрівнялися.

Та війна, яку СРСР виграв, зокрема, завдяки мільйонам загиблих українців і допомозі західних союзників, і нинішня імперіалістична війна, яку оскаженілий фашистський режим РФ веде проти сусіда і країн Заходу, що підтримують Україну, триває вже 1418 день.

Сотні тисяч загиблих, сотні тисяч покалічених, тисячі зруйнованих міст і сіл, мільйони біженців. Старий світовий порядок впав, новий світовий порядок невизначений, але можна з упевненістю сказати, що він буде побудований на принципах, які дуже далекі і від демократії, і від справедливості.

У результаті 1418 днів прямої агресії (під час гібридної стадії були окуповані Крим і частини Донецької та Луганської областей) РФ не контролює жодного українського обласного центру і не досягла жодної із заявлених у лютому 22 цілей вторгнення.

Вбивства, руйнування, смертельна ворожнеча, глибока ненависть і мільйони зруйнованих доль і життів – це те, чого досягли росіяни за ці роки. Я не буду стверджувати, що ця війна натхненна і розв'язана виключно Путіним і його оточенням. На жаль, ні. Ця війна розв'язана Росією і її народом, підтримана найрізноманітнішими верствами населення, письменниками, поетами, співаками, композиторами, режисерами, а також робітниками, селянами, технічною інтелігенцією і навіть особами без певного місця проживання.

Від еліти до бидла. Від так званого мозку нації до її лайна. Все мисляче, осудне, порядне, нормальне, духовне, інтелектуальне, порядне з країни витіснене, вигнане і, з великою ймовірністю, додому ніколи не повернеться. Дома для росіян, що мають совість, більше немає. Він зруйнований – і це теж результат цієї війни.

Я не буду узагальнювати, висловлю виключно свої міркування і відчуття: моя ненависть до російської бидломаси і її вождів – це не на рік і не на два. Для мене – це назавжди не тільки через вік, а через розуміння причин і посилів цієї війни. І не тільки для мене.

Українці мають добру пам'ять, недорогі сусіди. Дуже добру. І попіл багато років буде стукати в наші серця. І це не справа рук лиходія Путіна. Це ваша справа. І вам це буде аукатися роками. Довгими роками. Не 1418 днів, не 12 років – десятиліттями. Я не впевнений, що вас наздожене справедлива відплата. Я взагалі не вірю в справедливе покарання – нинішній світ не про справедливість, він про силу, а не про совість. Але будьте впевнені, на довгих дистанціях всі отримують по заслугах. Рано чи пізно ви протверезієте і побачите в дзеркалі свої закривавлені ікла і скляні озвірілі очі. І злякаєтеся. Або захопитеся. Це залежить від того, чи залишилося в вас щось людське чи ні. Я думаю, швидше ні, ніж так.

Уроки мужності в школах, які для ваших дітей ведуть вбивці і садисти, тому свідчення. Ви і наступних виростите відповідно до вашої ублюдкової ідеології – захисниками батьківщини на чужих територіях. Такими, як Мільчаков. Такими, як Прилєпін. Такими, як Соловйов і Симоньян. І як би не звали вашого наступного вождя, це буде наступний Путін. Не за ім'ям, по суті. А війна не закінчилася. Вона триває. І вам у ній перемоги не здобути. Ні на 1418 день, ні на 2418-й.