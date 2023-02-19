Що буде після військової поразки Росії від України

З наслідками українсько-російської війни самим лише планом Маршалла не впораєшся...

Мовою оригіналу

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Есть у меня предчувствие, что часть подписчиков начнет меня упрекать в чрезмерном интересе к судьбе России после войны.

Поэтому, отвечу заранее: хотим мы того или не хотим, но судьба и будущее нашей страны неразрывно связаны с судьбой и будущим России.

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Это как жизнь рядом с источником радиации – ты можешь думать, что его нет, ты можешь его бояться, ты можешь его ненавидеть, но альфа, гамма и бета частицы будут разлетаться во все стороны вне зависимости от твоих взаимоотношений с их источником.

У нас около 2000 км общих границ. Мы не переедем в Австралию. Россия и живущие в ней люди всегда будут рядом с нами. Мы связаны с ними сотнями лет совместного проживания. Почти 10 миллионов украинцев имеют в России родственников. Для значительной части украинцев русский язык – материнский. Это не мешает им убивать нас, пытаться нас поработить, но факты есть факты – от них никуда не денешься. Сколько бы лет не прошло, как бы не изменились отношения и ментальность, но географию точно не побороть. И не считаться с этим смешно и опасно.

И через 10 и через 100 лет мы будем подвержены военным рискам, будем вынуждены противостоять попыткам пропаганды, идеологическому воздействию...

Альфа, бета, гамма частицы – на годы, годы и годы...

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Поэтому, я не судьбой России озабочен, я озабочен нашей судьбой рядом с Россией.

Предлагаю сформулировать для нас понятие: военное поражение России. Что это будет? Перспективы распада РФ я даже не рассматриваю. Во-первых, потому что не вижу перспективы для этого. Во-вторых, потому что распад РФ – это кошмар, который желательно не допустить, потому что тогда вместо одного чокнутого Путина на огромной территории будет бегать и мечтать откусить кусок от соседа 50 маленьких Кадыровых со своими армиями, ракетами и атомными бомбами. И думать об этом не советую, и мечтать о таком нежелательно – мечты иногда сбываются.

Итак, военное поражение РФ.

Я так думаю, что среди моих фолловеров идиотов нет и все понимают, что Москву мы не возьмём, Урал не оккупируем, до Владивостока не докатимся. Победа для Украины имеет три исхода:

возврат в границы до февраля 2022

границы 2022 + Донбасс

границы 1991 года

Ни один из форматов не предусматривает захват Российских территорий, свержение существующего в РФ строя, проведение демилитаризации, денацификации, оккупационные администрации, программы перевоспитания молодежи и взрослого населения. Об этом и речи не идет, и это правильно, потому что надо ставить перед собой и решать реальные задачи.

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Опыт реорганизации Германии после 2 мировой подсказывает, что без огромного обьема работы с населением, без работы над ошибками и демонтажа пропагандистской машины, никакая глубинная перестройка невозможна. Не имея возможности перевоспитать население говорить о реформировании идеологии смешно и небезопасно.

Как не абсурдно это звучит, но настоящее военное поражение – это надежда РФ на лучшее будущее. Отступление на границы 1991 года – путь к следующей войне, которая неминуемо случится через несколько лет. Экономические неурядицы, сотни тысяч погибших, чувство унижения в сочетании с огромной территорией, значительными ресурсами и распропагандированным до дна народонаселением - верный путь к диктатуре, милитаризации и войне. Веймарская Германия легко преобразовалась в диктатуру наци и один из мощных способствующих этой трансформации факторов - военное поражение Германии в Первой мировой. Поражение, которое сопровождалось унижением нации, экономической разрухой, репарациями и не сопровождалось перевоспитанием и гуманизацией народонаселения. После Второй мировой эти ошибки были учтены и Германия изменилась коренным образом. Но для этого потребовалась оккупация, раздел, денацификация и несколько поколений.

Реорганизация России и изменение идеологических установок «прошитых» в программе народонаселения невозможна. Для этого у всего мира не хватит ни сил, ни возможностей, ни желания.

Без деструкции существующего режима любой следующий режим сохранит основные установки режима сегодняшнего. Через 5-10-15 лет, Россия снова начнет войну. Обязательно начнет. Хоть на ржавых танках и с дубинками, но попробует взять «свое». Война – это российской фетиш, основой исторический стимул все годы существования империи.

Каждая новая война уменьшает шансы на существование Империи, но шансы на новый затяжной конфликт при этом растут. Так как у страны-агрессора не исчезает побудительный мотив эти войны вести.

Или полный разгром (а он нереален) или неизбежная война в ближнем будущем.

Как видите, вариантов немного.

На нашем месте, я бы готовился к израильскому варианты сосуществования с соседом. Лучший исход – это членство в НАТО и уход под зонтик 5 статьи. Или новый военный союз, способный действенно противостоять как ползучей, так и прямой агрессии России. Или – и это самый тяжелый и самый затратный для всех вариант – же превращение Украины в форпост Запада, перевод экономики на военные рельсы, содержание миллионной армии и миллионного ополчения в часовой боеготовности, создание буферных зон, многослойной системы ПРО, собственных ударных ракетных средств. Фронтир есть фронтир, жить так можно, но общество живущие войной и для войны, хоть и оборонительной, весьма специфичное. В казарме сложно построить демократию, да и надобности нет, а вот хунту – можно.

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В общем, с последствиями украино-российской войны планом Маршалла не разделаешься. Потребуется новая модель мировой безопасности, причем, не имевшая аналогов. Новые решения, новые подходы...

Старый мир Потсдама и Ялты сгорел 24.02.22. Каким будет новый стандарт безопасности? Это мы узнаем только после подписания Москвой частичной капитуляции перед Украиной и коалицией. Но для Москвы это будет отступлением, а не поражением и поводом для построения нового реваншизма в российском обществе.