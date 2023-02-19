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Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
Росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України
фото: gur.gov.ua

Літаки перш за все можуть бути використані на Донбасі

Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил. Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі Kyiv Post. Він зазначив, що за оцінками ГУР МО України росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

«Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей», – сказав Андрій Юсов.

Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – із літаками чи без них.

«Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема», – додав представник ГУР МО України.

Нагадаємо. військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів.

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі. 

Також, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

 

Теги: росіяни наступ військові авіація росія розвідка

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