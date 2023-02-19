Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
Літаки перш за все можуть бути використані на Донбасі
Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил. Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі Kyiv Post. Він зазначив, що за оцінками ГУР МО України росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.
«Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей», – сказав Андрій Юсов.
Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – із літаками чи без них.
«Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема», – додав представник ГУР МО України.
Нагадаємо. військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів.
Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі.
Також, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.
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