Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат

Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України

Представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні впродовж 22-24 лютого.

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«Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України… Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації», – наголосив Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу».

Федір Веніславський фото з відкритих джерел

За його словами, РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів. Він вважає, що окупаційні війська з 22 по 24 лютого можуть використовувати ці ракети, але не сотнями, а десятками, можливо, у кількості до ста.

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Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що війська РФ на річницю повномасштабного вторгнення можуть завдати удару по території України чи посилити атаки на фронті.

Нагадаємо, бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.

Також у Росії наростили виробництво гіперзвукової ракети «Кинджал», якими окупанти обстрілюють українські міста.