Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат
РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів
фото з відкритих джерел

Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України

Представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні впродовж 22-24 лютого.

«Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України… Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації», – наголосив Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу».

Федір Веніславський
Федір Веніславський
фото з відкритих джерел

За його словами, РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів. Він вважає, що окупаційні війська з 22 по 24 лютого можуть використовувати ці ракети, але не сотнями, а десятками, можливо, у кількості до ста.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що війська РФ на річницю повномасштабного вторгнення можуть завдати удару по території України чи посилити атаки на фронті.

Нагадаємо, бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.

Також у Росії наростили виробництво гіперзвукової ракети «Кинджал», якими окупанти обстрілюють українські міста.

Теги: 24 лютого Федір Веніславський депутат росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
Вчора, 09:42
ППО збила дві випущених із Чорного моря ракети
Атака «Калібрами»: скільки ракет знищила протиповітряна оборона
Вчора, 11:05
Одна з ракет влучила в зупинку громадського транспорту
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
Вчора, 13:40

Події в Україні

ЗСУ збили за добу літак Су-25 та дрон-камікадзе – Генштаб
ЗСУ збили за добу літак Су-25 та дрон-камікадзе – Генштаб
У Карпатах випало майже два метри снігу: фото
У Карпатах випало майже два метри снігу: фото
Тернополянин загинув через чотири дні після прибуття на фронт. ТЦК проведе перевірку
Тернополянин загинув через чотири дні після прибуття на фронт. ТЦК проведе перевірку
Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат
Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат
Центр Донецька зазнав обстрілів, окупаційна влада повідомила подробиці
Центр Донецька зазнав обстрілів, окупаційна влада повідомила подробиці
Прикордонники стримали спроби штурму біля Бахмута: знищено 40 окупантів
Прикордонники стримали спроби штурму біля Бахмута: знищено 40 окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
9865
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
8714
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
8098
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
7176
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня
6262
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту