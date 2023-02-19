Росія може влаштувати масштабну повітряну атаку ще до 24 лютого – депутат
Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України
Представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні впродовж 22-24 лютого.
«Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України… Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації», – наголосив Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу».
За його словами, РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів. Він вважає, що окупаційні війська з 22 по 24 лютого можуть використовувати ці ракети, але не сотнями, а десятками, можливо, у кількості до ста.
Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що війська РФ на річницю повномасштабного вторгнення можуть завдати удару по території України чи посилити атаки на фронті.
Нагадаємо, бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.
Також у Росії наростили виробництво гіперзвукової ракети «Кинджал», якими окупанти обстрілюють українські міста.
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