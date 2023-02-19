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Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
У Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил
фото з відкритих джерел

Країна-агресор посилює ядерний шантаж

Росія може посилити ядерний шантаж з метою зірвати візит президента США до Європи. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

У рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ «Моноліт».

Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Також на авіабазі «Тамбов» розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі. 

Також, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

 

Теги: розвідка росія військові навчання шантаж

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