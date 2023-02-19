Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
Країна-агресор посилює ядерний шантаж
Росія може посилити ядерний шантаж з метою зірвати візит президента США до Європи. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.
Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.
У рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ «Моноліт».
Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.
Також на авіабазі «Тамбов» розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.
Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.
Нагадаємо, розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію.
Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі.
Також, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.
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