Мінфін вирішив зробити щось на кшталт електронної акцизної марки, аби контролювати обіг алкоголю та зменшувати нелегальний продаж

Історія про те, як Мінфін планує ускладнити життя підприємцям-власникам продуктових магазинів, і до чого тут законопроєкт №5600.

Кінець робочого тижня, ви стоїте в чималій черзі в супермаркеті з одним бажанням – якнайшвидше потрапити додому, накрити вечерю, відкрити пляшку вина та насолодитися присмаком вихідних. Як і кожен у черзі. І тут зненацька касир починає не лише сканувати товар, але й вручну вбивати у ваш чек штрихкод кожної пляшки алкоголю на стрічці – отой 10-значний номер на наліпці акцизу.

Завдяки урядовій ідеї, це наше недалеке майбутнє. Справа в тому, що Мінфін вирішив зробити щось на кшталт електронної акцизної марки, аби контролювати обіг алкоголю та зменшувати нелегальний продаж. Ніби мета класна, але реалізація, як завжди.

У чому проблема. Їх, насправді, декілька.

Проблема №1. Законопроєкт №5600, який вже на підходах до голосування у другому читанні, передбачає, що з 1 січня 2022 року у товарних чеках обов’язково має бути штрих-код акцизної марки. Якщо його не буде – продавця оштрафують. Так само штрафи будуть, якщо касир буде вводити штрихкод вручну та припуститься помилки. А штраф, на хвилинку, це 100% вартості товару. На додачу до того, що такий механізм значно збільшує час на обслуговування покупців та нерви цих самих покупців.

Окей, законослухняні великі мережеві супермаркети хоч-не-хоч, а будуть дотримуватися нових вимог. А от про маленькі супермаркети біля дому, які і треба контролювати на нелегальний продаж алкоголю, навряд чи будуть ускладнювати життя собі та своїм клієнтам. Тож я не здивуюся, якщо замість зменшити обсяги нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю до навпаки.

Проблема №2. Щоб нововведення працювало, кожна точка продажу має бути оснащена сканером, який зчитує штрихкод акцизної марки, або касири мають вводити код вручну. За останні три місяці оператори РРО мали зробити апдейт програмного забезпечення, перепрошити кожне РРО на кожній точці продажу та перереєструвати їх у податковій. Дедлайн наступає вже завтра, 1 жовтня. Мабуть, не варто казати, що зробити цього не встигли. Тобто навіть у тих продавців, які хочуть дотримуватися закону, для цього немає технічних можливостей.

Десь з рік тому ми з Danil Getmantsev, податковою та представниками ринку алкоголю серйозно працювали над питанням впровадження електронної марки. Але так і не знайшли працюючий механізм її запровадити – як раз через технічні проблеми реалізації процесу її зчитування та внесення в чек.

Впевнений, мета варта того, аби шукати шляхи її досягнення. Але ані підприємці, ані споживачі не повинні вчергове стати жертвами улюбленого підходу уряду «спочатку зробимо, а потім подумаємо».

Джерело: блог Ярослава Железняка

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