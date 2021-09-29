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    Чеки на алкоголь збільшаться вдвічі

    • Олеся Остафьєва

      Співвласниця відьма-бару «Лиса гора»

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    Купівля міцних напоїв скоро стане складнішою - Чеки на алкоголь збільшаться вдвічі
    Купівля міцних напоїв скоро стане складнішою
    фото з відкритих джерел

    Якщо в Європі податки складають 23-25% вартості пляшки, то в Україні ця цифра в роздрібному продажі складає 48%

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    С 1 октября ваши алкогольные чеки в магазинах станут в два раза длиннее, а алкогольные заказы в ресторанах – в два раза дольше. Теперь официант обязан при формировании заказа вбивать в планшет номер акцизной марки бутылки, из которой будет налит заказанный алкоголь и только после всех этих манипуляций бармен может получить заказ.

    Как в лучшие времена совка – все по просьбам трудящихся. Так в приказе и написали – по результату обращения некоего «Общества на общей системе налогообложения, которое осуществляет деятельность в сфере торговли алкогольными напитками и табачными изделиями». Покажите нам этого коллегу, пожалуйста, мы его проклянем.

    У нас есть целый Офіс ефективного регулювання BRDO, который отвечает за дерегуляцию и упрощение работы бизнеса. Но при этом с 2019 года администрирование торговли алкоголем стало в три раза сложнее. Борются с теневым рынком. Хотя официальные участники рынка прямо называют причины – чрезмерная фискализация. Если в Европе налоги составляют 23-25% стоимости бутылки, то в Украине эта цифра в розничной продаже составляет 48%. Неудивительно, что половина рынка в тени. Объемы сумасшедшие – цена вопроса 10-12 млрд. грн в год. Фискалам есть за что побороться.

    Но смотря на их методы борьбы, сразу вспомнился Леонид Михайлович Черновецкий и его борьба с МАФами. Когда он огласил войну МАФам, их в Киеве насчитывалось 6 тысяч, а на четвёртом году войны их было уже 13 тысяч. Бесконечная война, в которой несомненно были свои победители. Ведь не так просто получить разрешение на новый МАФ, когда в городе целая война против них. Но как-то 7 тысяч разрешений за 4 года появилось. Так и с войной против теневого рынка алкоголя – знают масштабы, знают как и почему. Даже знают кто. Но войну объявляют совершенно на другом фронте. И где-то обязательно есть победители, но к налогоплательщикам это никакого отношения не имеет.

    Джерело: блог Олесі Остафьєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: алкоголь налоги цена МАФы
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    Чеки на алкоголь збільшаться вдвічі