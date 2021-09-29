Україна розширила список офшорів: хто до нього потрапив

Острів Святого Мартіна є найменшим у світі населеним островом, яким одночасно керують дві держави

У розділ «Карибський регіон» додали юрисдикцію Сінт-Мартен

Кабінет міністрів України розширив перелік офшорних зон. До нього потрапила юрисдикція Сінт-Мартен – острів у Карибському морі. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 29 вересня. Йдеться про внесення змін в додаток до розпорядження Кабміну від 23 лютого 2021 року.

Як зазначено в пояснювальній записці, документ розробили за пропозицією Міністерства закордонних справ. Його автори вважають, що це дозволить «підвищити ефективність державного фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також у документі повідомляється, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування. До цього переліку віднесено Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

Сінт-Мартен – острів в Карибському морі у північній частині гряди Східних Карибських островів, найпівнічніший з групи Малих Антильських островів. Острів Святого Мартіна є найменшим у світі населеним островом, яким одночасно керують дві держави. Північна частина острова є заморською общиною Франції Сен-Мартен, а південна є самоврядною територією з розширеною автономією (у складі Нідерландів) і називається Сінт-Мартен.

Нагадаємо, 22 лютого ЄС змінив «чорний список» офшорів. Рада ЄС ухвалила рішення додати Домініку до списку юрисдикцій ЄС, що не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці. Виключили з цього «чорного списку» офшорів Барбадос.

У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови.