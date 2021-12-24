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    Думки вголос

    Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє

    • Ярослав Железняк

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Економічна ситуація продовжує непокоїти притомних громадян - Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
    Економічна ситуація продовжує непокоїти притомних громадян
    фото з відкритих джерел

    Причин для оптимізму у підприємців все менше

    Підприємці погіршили оцінку інвестклімату в країні.

    Що гірше – такі настрої стають трендом.

    Що ще гірше – лише за півроку +- вдвічі зросла частка тих, хто вважає інвестклімат несприятливим.

    І якщо ви думали, що далі вже нікуди – майже вдвічі більше топ-менеджерів прогнозують погіршення ситуації, майже половина опитаних вважає, що новим компаніям невигідно буде інвестувати в Україну.

    Хоча, може в Офісі вважають це нормальною динамікою. Як раз лягає в концепцію нового заступника «запускати економіку через підприємства з високим рівнем локалізації». А всі інші інвестиції, мабуть, вже не потрібні.

    Впевнений, Банковій вже зараз треба працювати над новими ідеями накшталт закону про деолігархізацію та «проривних» змін від #5600. Видно ж, що працює чудово.

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    Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
    Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
    Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
    інфографіка: facebook.com/EBA.Ukraine

    А то ці підприємці починають: судову реформу проведи, корупцію припини, податкові правила спрости, Кабмін як заманеться не змінюй постійно, вакцинацію проведи, в геополітиці з вогнем не грайся.

    Певно, продалися олігархам – інших причин не погоджуватися з політикою Офісу у владі просто не уявляють.

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    Джерело: блог Ярослава Железняка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: податки інвестиції бізнес влада Офіс президента
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    Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє