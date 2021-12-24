Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
Причин для оптимізму у підприємців все менше
Підприємці погіршили оцінку інвестклімату в країні.
Що гірше – такі настрої стають трендом.
Що ще гірше – лише за півроку +- вдвічі зросла частка тих, хто вважає інвестклімат несприятливим.
І якщо ви думали, що далі вже нікуди – майже вдвічі більше топ-менеджерів прогнозують погіршення ситуації, майже половина опитаних вважає, що новим компаніям невигідно буде інвестувати в Україну.
Хоча, може в Офісі вважають це нормальною динамікою. Як раз лягає в концепцію нового заступника «запускати економіку через підприємства з високим рівнем локалізації». А всі інші інвестиції, мабуть, вже не потрібні.
Впевнений, Банковій вже зараз треба працювати над новими ідеями накшталт закону про деолігархізацію та «проривних» змін від #5600. Видно ж, що працює чудово.
А то ці підприємці починають: судову реформу проведи, корупцію припини, податкові правила спрости, Кабмін як заманеться не змінюй постійно, вакцинацію проведи, в геополітиці з вогнем не грайся.
Певно, продалися олігархам – інших причин не погоджуватися з політикою Офісу у владі просто не уявляють.
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Джерело: блог Ярослава Железняка