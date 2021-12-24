Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє

Причин для оптимізму у підприємців все менше

Підприємці погіршили оцінку інвестклімату в країні.

Що гірше – такі настрої стають трендом.

Що ще гірше – лише за півроку +- вдвічі зросла частка тих, хто вважає інвестклімат несприятливим.

І якщо ви думали, що далі вже нікуди – майже вдвічі більше топ-менеджерів прогнозують погіршення ситуації, майже половина опитаних вважає, що новим компаніям невигідно буде інвестувати в Україну.

Хоча, може в Офісі вважають це нормальною динамікою. Як раз лягає в концепцію нового заступника «запускати економіку через підприємства з високим рівнем локалізації». А всі інші інвестиції, мабуть, вже не потрібні.

Впевнений, Банковій вже зараз треба працювати над новими ідеями накшталт закону про деолігархізацію та «проривних» змін від #5600. Видно ж, що працює чудово.

А то ці підприємці починають: судову реформу проведи, корупцію припини, податкові правила спрости, Кабмін як заманеться не змінюй постійно, вакцинацію проведи, в геополітиці з вогнем не грайся.

Певно, продалися олігархам – інших причин не погоджуватися з політикою Офісу у владі просто не уявляють.

Джерело: блог Ярослава Железняка

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