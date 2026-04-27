Ярослав Железняк Народний депутат України

VIP-бронь замість фронту: як працюють схеми фіктивного працевлаштування

Фіктивне працевлаштування і бронювання – системна проблема мобілізації

Сьогодні хочу почати з дуже важкої, але важливої теми - фіктивні бронювання. Точніше навіть так – фіктивне працевлаштування для забезпечення потім бронювання.

Багато наших розслідувань так чи інакше показували це. Більше того, в більшості випадків, навіть коли мова йде про приватні фірми… тут все одно ключову роль відіграє Держава.

Просто нагадаю як приклади:

  • Фіктивне оформлення людей у комунальні підприємства Києва для отримання броні, про яке ми дізнались з «Чистого міста»;
  • Фіктивне працевлаштування у Національну циркову компанію для виїзду чоловіків за кордон під виглядом артистів і журналістів.
  • Бронювання Петрова як діловода у держустанові Національне військове меморіальне кладовище.
  • Ще один захисник Міндіча – Золкін, який був довго заброньований у ГУР. Але це йому не заважала прям на ефірах обурюватися несправедливою мобілізацією у спортзалах.
  • Бронювання Іванова на підприємстві зі статусом критичного, яке працювало з держтендерами.
  • Повторне бронювання Петрова у приватній медіакомпанії, яка отримала критичний статус за контент для телемарафону.
  • Бронювання ймовірних власників трьох анонімних Telegram-каналів-мільйонників у Служба безпеки України.
  • У Харкові понад 70 чоловіків отримали бронь як «вчителі», не провівши жодного уроку.
  • На Одещині комунальне підприємство оформило 90 людей лише для відстрочки від мобілізації.
  • У Мукачеві оформлювали працівників у депо, які фактично не з’являлися на роботі.

Цей перелік можна продовжувати майже безкінечно, але думаю і цих прикладів досить…. І в більшості випадків це прямо чи опосередковано через звʼязки з Державою.

І це не тільки корупція, а і подвійна шкода: держава втрачає довіру до мобілізації, а частина бюджету йде не на амрію, а на зарплати «мертвим душам».

Ну і сподіваюсь не треба пояснювати як всі ці історії підривають довіру в цілому до фрази «справедлива мобілізація». Тому що справедливість закінчується там, де починається VIP-бронь для «придворних політтехнологів влади».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Нардепка прогнозує, що, якщо пропозиції від уряду щодо мобілізації та СЗЧ передбачатимуть максимально болючі та непопулярні кроки, це не буде сприйнято парламентом
Нардепка спрогнозувала, як Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 07:54
Вища рада правосуддя покарала суддю Печерського суду попередженням за рішення щодо арештів
Суддя знімала арешти з мільйонів: Вища рада правосуддя обмежилася попередженням
20 квiтня, 20:26
Чоловіка, який супроводжував дітей, доставили до ТЦК після перевірки
Поліція доставила до ТЦК чоловіка прямо зі шкільного автобуса
16 квiтня, 11:59
Юлія Тимошенко заявила, що не залишить Україну, попри дозвіл суду на виїзд і фігурування у справі про підкуп голосів
ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон
15 квiтня, 14:25
За словами посадовця, рекрутинг і мобілізація в Україні покращилися порівняно з минулим роком
Як змінилася мобілізація за рік? Заступник Буданова заявив про «позитивну динаміку»
8 квiтня, 10:52
Керівник приватного товариства та службова особа «Укргазвидобування» отримали підозру
Розкрадання коштів в «Укргазвидобуванні»: викрито схему на мільйони гривень
6 квiтня, 10:19
Зміни з 1 квітня 2026 року
Перерахунок пенсій та нові правила мобілізації: повний список змін з 1 квітня 2026
1 квiтня, 07:13
Дослідження НАЗК показало зростання корупційного досвіду серед компаній
Майже кожен п’ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК
31 березня, 15:41
Норвегія скасувала захист для новоприбулих чоловіків з України
Норвегія обмежила захист для українців: що зміниться для чоловіків
27 березня, 18:06

Ярослав Железняк

VIP-бронь замість фронту: як працюють схеми фіктивного працевлаштування
VIP-бронь замість фронту: як працюють схеми фіктивного працевлаштування
Як ракетний терор впливає на нашу економіку
Як ракетний терор впливає на нашу економіку
Проєкт бюджету-2023. Цифри та факти
Проєкт бюджету-2023. Цифри та факти
Головні висновки з Мюнхена
Головні висновки з Мюнхена
Україну чекають важкі економічні часи?
Україну чекають важкі економічні часи?
Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє
Буде важко: бізнес дав прогноз на найближче майбутнє

Новини

Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
