VIP-бронь замість фронту: як працюють схеми фіктивного працевлаштування
Фіктивне працевлаштування і бронювання – системна проблема мобілізації
Сьогодні хочу почати з дуже важкої, але важливої теми - фіктивні бронювання. Точніше навіть так – фіктивне працевлаштування для забезпечення потім бронювання.
Багато наших розслідувань так чи інакше показували це. Більше того, в більшості випадків, навіть коли мова йде про приватні фірми… тут все одно ключову роль відіграє Держава.
Просто нагадаю як приклади:
- Фіктивне оформлення людей у комунальні підприємства Києва для отримання броні, про яке ми дізнались з «Чистого міста»;
- Фіктивне працевлаштування у Національну циркову компанію для виїзду чоловіків за кордон під виглядом артистів і журналістів.
- Бронювання Петрова як діловода у держустанові Національне військове меморіальне кладовище.
- Ще один захисник Міндіча – Золкін, який був довго заброньований у ГУР. Але це йому не заважала прям на ефірах обурюватися несправедливою мобілізацією у спортзалах.
- Бронювання Іванова на підприємстві зі статусом критичного, яке працювало з держтендерами.
- Повторне бронювання Петрова у приватній медіакомпанії, яка отримала критичний статус за контент для телемарафону.
- Бронювання ймовірних власників трьох анонімних Telegram-каналів-мільйонників у Служба безпеки України.
- У Харкові понад 70 чоловіків отримали бронь як «вчителі», не провівши жодного уроку.
- На Одещині комунальне підприємство оформило 90 людей лише для відстрочки від мобілізації.
- У Мукачеві оформлювали працівників у депо, які фактично не з’являлися на роботі.
Цей перелік можна продовжувати майже безкінечно, але думаю і цих прикладів досить…. І в більшості випадків це прямо чи опосередковано через звʼязки з Державою.
І це не тільки корупція, а і подвійна шкода: держава втрачає довіру до мобілізації, а частина бюджету йде не на амрію, а на зарплати «мертвим душам».
Ну і сподіваюсь не треба пояснювати як всі ці історії підривають довіру в цілому до фрази «справедлива мобілізація». Тому що справедливість закінчується там, де починається VIP-бронь для «придворних політтехнологів влади».
