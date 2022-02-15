Україну чекають важкі економічні часи?
Національний бізнес призупиняє діючі проекти, особливо зі значними інвестиціями
Я не знаю, чи нападе Путін, чи ні. Вірю, що повномасштабно точно ні. Віра базується на аналітиці великої кількості людей, які точно краще знаються у військовій справі, ніж я. Але з мого боку це все ж більшою мірою віра.
А от те, в чому я впевнений – на Україну в цьому році чекають дуже важкі економічні часи. Від затяжної стагнації до великої економічної кризи.
Чому я так думаю? Для цього є низка внутрішніх та зовнішніх передумов.
Внутрішні фактори:
- Зменшений попит з листопада 2021 через військову загрозу. Люди відкладають купівлю нерухомості та інші великі витрати. Всі роблять заощадження на «чорний день».
- Зменшення ділової активності. Національний бізнес призупиняє діючі проекти, особливо зі значними інвестиціями. Поки що це не масове явище. Але ще два-три місяці – і це буде вже відчуватися на економіці.
- Доступ до грошей. Україна вже два місяці фактично заблокована на ринках зовнішніх запозичень. Просто немає можливості взяти гроші. А нерезиденти виводять гроші. І при цьому треба буде в цьому році знайти $8 млрд та ще мінімум $5,5 млрд для закупівлі газу Нафтогазом. Чи є гроші? Ні.
- Те ж саме у приватному бізнесі. Кредитори будуть давати менше грошей під більші ставки. Якщо взагалі даватимуть. Навіть тим, хто не зупинив проекти.
- Фінансування від міжнародних фінансових організацій. Тут все просто: виглядає так, що влада «кине» МВФ та ЄС у виконанні обіцянок щодо обрання керівника САП та НАБУ. Якщо це так, то гроші нам ніхто не дасть.
- Роздутий бюджет. У нас в цьому році (і очевидно наступному) є велика частина популістичних видатків: рекордний бюдже на дороги, 1500 грн кожному вакцинованому, гроші для закупівлі смартфонів, дешевший газ для виробників продуктів, економічний паспорт та фонд майбутніх поколінь з наступного року... Все це допустимо, коли економіка розвивається, і гроші є. А у нас їх немає і не передбачається (дивись пункт 1-3).
- Інфляція. Вона точно буде. Близько 10%. Перше дуже просте пояснення: 20% вартості, наприклад, хліба – це вартість енергоресурсу, тому хліб подорожчає. Плюс додатково «надруковані гроші» у 2020-2021. Плюс глобальна інфляція. Тому ціни будуть точно зростати. А економіка та зарплати – ні.
- Підвищення облікової ставки Нацбанком. Регулятор правильно зробив і відреагував на інфляційні ризики, збільшуючи ставку. Але очевидний ефект від цього – грошей на ринку стане менше.
- Паливо. Більш ніж впевнений, що так чи інакше ми отримаємо блокування постачання нафтопродуктів з Білорусі. І це вплине на ціну на заправках. І так само вплине на ціну хліба. Його ж щонайменше треба привезти у магазин. До того ж, рекордні ціни на нафту теж не сприяють оптимістичним прогнозам. Ціна вже потроху доходить до $100 за барель. Тому на альтернативу сподіватися важко.
- Газ та вугілля. Більшою проблемою буде газ. Ідея «газ людям по 8» була гарна, але дуже дурога. Нафтогаз витратив всі гроші і, як було визначено у пункті 2, потребує додаткових мільярдів. Навряд влада зможе зберегти дешеву ціну на наступний сезон. А це сильно вдарить по гаманцям українців, а відтак і по економіці.
Зовнішні фактори:
- У світі від ковіду захворіли не тільки люди, але й світова економіка. Гроші друкувала не тільки Україна, але і провідні країни. Наявність безкоштовних грошей розбещує і створює глобальну інфляцію (навіть для долара). Такої інфляції не було у світі з 1982 року. Тепер, у 2022, свято закінчується. Ми вже спостерігаємо, як іде корекція на ринках. Падіння акцій Netflix та Meta тому підтвердження. Тож за найкращим сценарієм буде відбуватися подальша корекція. За найгіршим – лусне велика бульбашка, і буде світова криза.
- Через наявність великого попиту, дефиціту на ринках, але при цьому наявності залишків грошей, буде в том чи іншому варіанті дефиціт продовольчих товарів. Вже багато сировинних ресурсів побили рекорд вартості. Це, звичайно, зумовить зростання надходжень для українських аграріїв та металургів. Але це ж і підніме внутрішні ціни. Плюс прискорить ще промислову інфляцію, яка і так висока.
- Ситуація у Китаї. Окрім величезної проблеми з фінансуванням будівництва (і банкрутством девелоперів), ми зараз будемо спостерігати в цілому сповільнення зростання економіки Китаю. І це, в кращому випадку, призведе до падіння товарообігу (Китай – найбільший імпортер української продукції). В гіршому – до знов ж таки появи глобальної кризи та краху економіки Китаю. Я вірю більше у перше, але навіть це погано.
- Відтік інвестицій. Коли відбувається корекція або криза, інвестиції йдуть у «тиху гавань». В нашому випадку це означає, що їх будуть виводити з України. А от українській економіці як раз таки дуже потрібні гроші та інвестиції. Втім, з таким новинним фоном ми перші претенденти на їх втрату. Це стосується і фінансування держборгу, і проектів бізнесу
До чого це я? Ще раз, я не вірю у сценарій повномаштабної війни. Якщо буде…ну що ж, будемо захищати країну, як робимо останні вісім років.
Але я точно вірю в економічну кризу найближчим часом. І тому, як і до війни, до неї треба готуватися вже зараз.
Інакше ворог переможе і без танків.
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Джерело: блог Ярослава Железняка