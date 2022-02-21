  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ярослав Железняк
рус
    Думки вголос

    Головні висновки з Мюнхена

    • Ярослав Железняк

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Це не війна в Україні, а війна у Європі&raquo;. Зеленський у Мюнхені виступив з промовою - Головні висновки з Мюнхена
    «Це не війна в Україні, а війна у Європі». Зеленський у Мюнхені виступив з промовою
    скріншот із відео

    Промова президента була ндто різка для іноземних чиновників

    1) Порядок денний. Тільки Україна. Головна тема на зустрічах – можлива агресія Путіна. Останнього ніхто не захищає, він тут однозначно злий персонаж. Українці – герої.

    Зараз, напевно, це для нас добре. Але б краще Україна була головною темою Давоського економічного форума і при інших обставинах.

    2) Санкції. Наврядчи нам треба очікувати їх до початку активних військових дій РФ. Але добре, що такі пакети санкцій вже сформовані і ніхто вже не ставить під сумнів необхідність в них.

    3) Військова допомога. Всі (особливо США) бояться, що ми не будемо боротися за свою землю. Мовчазну капітуляцію влади Афганістану перед Талібаном ще всі пам’ятають. Якщо будемо боротися – буде більше допомоги.

    4) Промова президента. Для внутрішньої аудиторії – ок. Але для іноземних дипломатів та чиновників, які були на конференції, надмірно різка. М’яко кажучи не всі зрозуміли, як можно одночасно просити допомоги та критикувати західний устрій. Тому якщо цільова аудиторія була не тільки українці – то тоді не поділяю загальне захоплення. Новою Гретою Тунберг для Заходу він не став.

    Без зайвого оптимізму повертаємося в Україну.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ярослава Железняка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія агресія Україна Мюнхенська конференція з безпеки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головні висновки з Мюнхена