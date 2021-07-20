Шантаж Байдена і претензії до Меркель – з самого початку не працююча тактика та поганий тон

Геополітичний «Бармаглот»

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Шантажировать Байдена Китаем и разворотом на Восток, как это сейчас делает украинская власть – изначально не работающая тактика. Даже России и Китаю при всем их желании это не удаётся.

Бросаться обвинениями и выставлять претензии в адрес Меркель (особенно жаловаться Байдену ей «в спину», когда Меркель уже уехала после встречи в США) – дурной тон (надеюсь, из-за неопытности). Куда эффективнее иметь четкую и последовательную позицию внутри страны, и аргументированно на ней настаивать (даже если она и не совпадает с позицией Германии).

Впадать в комплименты Китаю, как я понимаю, из-за возможности получить деньги без обязательств (никаких тебе реформ; в отличие от США и ЕС, которые не будут давать средства под что угодно) – это не про перспективу и реальные трансформации в стране, а про бесконтрольные (для власти) деньги здесь и сейчас

Вообще надо как-то начинать отличать долгосрочное партнёрство, просто сотрудничество и возможные текущие совместные проекты. Это не значит, что надо исключать/выключать другие страны (в том числе Китай) из сферы пересечения экономических интересов. Но нельзя подменять одно другим.

Хуже, если власть все понимает, и действует не по недомыслию, а осознанно – с мотивацией остаться и при олигархах и слабых институтах, и получить деньги от того, кто никаких реформ не будет требовать взамен.

А пишу я это не для того, чтобы просто критиковать власть. А для того, чтобы и оппозиционные политики понимали, куда мы движемся, и публично предлагали, что нужно делать, а не только привязывались к критике власти, ожидая очередных ошибок.

Джерело: блог Олесі Яхно

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