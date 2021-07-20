Зеленський не прибув до суду через «щільний графік». Звіробій обізвала його лайливим словом

Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Протягом року суд не зумів провести підготовче засідання у справі щодо погроз главі державі Справа Федини і Звіробій

Галицький районний суд Львова 20 липня вкотрий раз не зумів провести підготовче засідання за обвинуваченням волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької) і народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини за ч.2 ст. 28 ч.1 ст.346 КК України («Погроза або насильство щодо державного діяча»). Про це повідомляє «Главком» із засідання суду.

До суду не з’явилися потерпілий, президент України Володимир Зеленський і прокурори. За підписом заступника керівника офісу президента Андрія Смірнова надійшов лист, в якому сказано, що Володимир Зеленський не зможе взяти участь у засіданні через щільний графік роботи.

Крім цього, двоє прокурорів направили клопотання до суду вранці 20 липня, в якому попросили відкласти засідання, посилаючись на свої відпустки.

Обвинувачена Софія Федина вважає, що президент Зеленський обов’язково повинен прибути до суду, «оскільки він почав цю справу».

Різкішою у своїх міркуваннях виявилася обвинувачена Маруся Звіробій.

«Я вважаю, що судді необхідно задуматися, чи взагалі підтримувати людину, яка випадково опинилася не на своєму місці; плює на все в цій державі, у тому числі й на суд, захисників держави, системи державотворення. Ось я дивлюся на вас (звернулася обвинувачена до судді – Главком): дуже мила жінка, професіонал свої справи. Я не знаю, чому професіонали мовчать на постійну неявку потерпілого до суду. Тому що він президент? Він – гам**, а не президент. Це моя принципова позиція», – заявила обвинувачена волонтерка.

Оскільки до суду не прибули всі учасники процесу, головуюча відклала засідання.

Додамо, що санкція ч.1 ст.346 КК України, за якою судять обвинувачених, передбачає максимальне покарання - до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у справі Федини і Звіробій ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не рушилася з місця через різні причини. Зокрема, адвокати сторони захисту заявляли відвід судді Ірині Волоско; ще кілька разів засідання переносилися.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.