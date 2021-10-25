Як Росія використовує газовий шантаж проти Молдови

«Газпром» використовує енергетичну криза для тиску на Молдову після перемоги на виборах проєвропейського президента Санду та її партії

Росії хотілося б, щоб всі себе вели, як Віктор Орбан

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Ситуация с поставками российского газа Молдове – один из примеров использования Россией газового шантажа.

«Газпром» сократил поставки газа на треть в прошлом месяце, в связи с истечением срока действия долговременного контракта, и потребовал, чтобы Молдова заплатила цену более чем в два раза выше предыдущей.

Молдова сейчас ведёт переговоры по новому соглашению с «Газпромом». Однако молдовские власти заявляют, что дочерняя компания «Газпрома» «Молдовагаз» нарушает договорённости.

Что наводит на предположения о том, что «Газпром» используют энергетический кризис для давления на страну после победы на выборах проевропейского президента Майи Санду и её партии.

России, видимо, хотелось, чтобы все себя вели, как Виктор Орбан.

В итоге, из того, что я прочитала в СМИ: ЕС обязался помочь Молдове, в том числе через заключение экстренного договора на поставки газа через Румынию, Словакию и Украину. Киев будет поставлять Молдове газ из своих резервов, которые, в свою очередь, будут покрываться поставками из Словакии.

Джерело: блог Олесі Яхно

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